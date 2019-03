Ore 20, nessun dorma Parte la sfilata notturna

Paola Dalli Cani Diciotto grandi carri, non meno di 700 figuranti, compagnie in maschera, coreografie e quintali di coriandoli: la festa per i 70 anni del Carnevalon de l’Alpon inizia stasera a Monteforte d’Alpone con la trentaduesima sfilata notturna. Dalle 20 via Dante e via Vittorio Veneto tornano ad essere il mastodontico palcoscenico sul quale la creatività e il talento dei mastri carrai montefortiani si metteranno in mostra: c’è grande attesa per le opere dei due Toni del Carnevalon, i mastri carristi Toni Popolo e Toni Branda, esattamente com’è per la compagnia I Vilani (che da sempre si esibiscono in panni femminili), una possibile performance di Roberto Corradini e le sorprese che potrebbero arrivare dai gruppi delle frazioni. Sei i carri montefortiani in sfilata ai quali vanno aggiunti quelli in arrivo da Montecchia di Crosara, Mezzane di Sotto, San Giovanni Ilarione, Bagnolo, San Pietro Mussolino, Chiampo, Trissino, Montecchio, Altavilla, Lonigo. A scortarli tutti sarà la banda di Monteforte diretta da Sabrina Casagrande che, com’è tradizione, suonerà in costume, mentre sul palco ad attendere ogni protagonista saranno il Sior Carnevalon assieme al Principe del Gnoco. A che punto della sfilata e come apparirà il Re del Torbolin, che completa così il trittico delle maschere storiche del Carnevalon, rimarrà una sorpresa fino a stasera. La Pro loco, che anche quest’anno organizza la mega sfilata di concerto con il Comune, il Comitato commercianti e attività produttive del paese, il gruppo sportivo dilettantistico Valdalpone-De Megni e l’Associazione nazionale carabinieri, scalda piazza Silvio Venturi già dalle 19 con l’apertura degli stand gastronomici: protagonisti, anche per questa edizione, gli gnocchi di patata posenata, quelli che la Pro loco di Posina (in provincia di Vicenza) prepara sul momento per il popolo del Carnevalon. Un piatto va di diritto ai non montefortiani: è così che l’ingresso a pagamento previsto per gli adulti non residenti viene «compensato» per dare il benvenuto a Monteforte. Dalle 20 sarà festa e festa secondo le norme di sicurezza definite lo scorso anno dalla circolare Gabrielli: a questo va aggiunto, con l’auspicio che sia un carnevale sereno e vivibile davvero per tutti, il divieto di vendita di bevande in lattina o contenitori di vetro, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita di bombolette schiumogene. Tornando ai protagonisti del Carnevalon la sfilata notturna annuncia 150 figuranti a fianco del carro di Toni Popolo, oltre una settantina quelli al seguito della creazione 2019 di Toni Branda e un centinaio di persone in maschera sfileranno assieme al carro di San Giovanni Ilarione. Tutti gli altri oscillano tra i 20 e i 60 figuranti impegnati in coreografie che sono diventate l’ingrediente in più della festa. La sfilata sotto le stelle farà da preludio al carnevale di bambini, in programma domani alle 14 con partenza da Brognoligo e approdo a Costalunga per la festa con Radio Criceto e le immancabili frittelle. Martedì ultima sfilata a Monteforte: appuntamento dalle 14.30 e dalle 17 la musica in piazza con «Le Kasse armonike».

