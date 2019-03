Anche Monteforte entra nel «Polo commerciale Est veronese», perché è «uno strumento importantissimo per sostenere le attività di vicinato e rivitalizzare i centri storici», afferma l’assessore al Commercio Rosario Maccarrone. Lo ha detto davanti al mondo dell’impresa e delle associazioni di categoria e non, invitate in Comune per conoscere la progettualità che sta sotto la decisione di avvalersi di quanto previsto dalla legge regionale 50 del 2012 sullo sviluppo del sistema commerciale in Veneto e che mette al centro proprio il commercio al dettaglio su area privata. L’estate scorsa, San Bonifacio ha ottenuto dalla Giunta veneta il riconoscimento di «Distretto del commercio» che l’amministrazione civica sambonifacese ha ribattezzato «Polo commerciale Est veronese». La collaborazione tra l’amministrazione del sindaco Gianpaolo Provoli e quella montefortiana, guidata da Gabriele Marini, si è concretizzata in più occasioni e questo spiega l’adesione di Monteforte al progetto del «Polo commerciale». Gli aspetti più rilevanti della legge regionale infatti sono sostanzialmente due: l’obiettivo di «rigenerare l’economia e il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali» e «prevedere un sostegno economico alla realizzazione di progettualità definite che abbiano questo scopo». Per il 2019, la Regione ha messo a disposizione per questi obiettivi 5 milioni di euro. Per accedervi, però, serve un progetto con una cabina di regia unica: il «regista», individuato da San Bonifacio, Comune capofila del «Polo commerciale», è il manager Giovanni Fontana: «Sarà suo il compito di elaborare, entro il mese di giugno, un progetto ad hoc per i due Comuni. Con le categorie che ho incontrato qualche sera fa, uniche assenti le imprese che comunque saranno investite del progetto», spiega Maccarrone, «abbiamo concordato di aggiornarci entro i primi di aprile». Maccarrone non ha dubbi circa la bontà della scelta: «È un’opportunità che il Comune vuole dare alle piccole, medie e micro imprese e agli esercizi commerciali di Monteforte e frazioni, oltre che l’unico modo per avere risorse. Cambia anche l’ottica», aggiunge l'assessore, «perché è ampia e di comprensorio e poi perché, davanti ad un unico interlocutore, mette insieme e sullo stesso piano l’istituzione Comune, le attività private e tutte le risorse del territorio». Il legislatore, infatti, parla di «programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani» che passano anche per «forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante parternariati tra soggetti privati, Comuni e altri soggetti pubblici». Per fare ciò la Regione Veneto si mette a disposizione anche su azioni concrete, sia attraverso il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali che intervenendo con misure di agevolazione per l’accesso al credito. La conta degli aderenti è rimandata di qualche settimana. •

Paola Dalli Cani