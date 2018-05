Merica e Plebe quinti al mondiale dei mussi

L’avventura di Terrossa al Palio del Casale si chiude con un quinto posto assoluto, la staffetta tra fantino titolare e riserva e pure una fortissima contusione come souvenir: è la sintesi della tredicesima edizione del mondiale di corsa a dorso d’asino che, per la prima volta, ha regalato la vittoria a Camposano, cioè la località campana che si è inventata questa gara. Per la delegazione di Terrossa si è trattato della seconda partecipazione, chiusa con un entusiasmo se possibile ancora superiore a quello dell’anno scorso ma con un fantino ammaccato come nel 2017. Merica (al secolo Matteo Franchetto, vincitore dell’Antico palio dei mussi di Terrossa dello scorso anno) era partito davanti a tutti a cavallo di Vladimiro, ma è finito a terra 10 metri dopo esser uscito dal tornello ritrovandosi così sulla traiettoia di tutti gli altri asini della sua batteria. Quello che l’ha scalzato, però, ha conquistato la corsa regalando a Terrossa il passaggio alla semifinale. I terrossani l’hanno saputo dopo un po’, impegnati com’erano a soccorrere il povero Merica accertandosi delle sue condizioni: a quel punto la casacca di Terrossa è passata sulle spalle di Plebe (Enrico Fattori, il veterano dei fantini terrossani dall’alto dei suoi 53 anni e una miriade di corse messe in fila). «Per i primi 20 metri sono stato davanti a tutti, poi in scia con un altro concorrente. Al giro di boa ho tentato il sorpasso», raccontava Plebe rientrando ieri da Napoli, «e l’asino davanti mi ha chiuso la strada. Ci ho riprovato ma nel gioco a due si è infilato il terzo asino ed io, che ho chiuso terzo, a quel punto ero fuori dalla finale». Se la sono corsa i primi due classificati di ognuna delle quattro batterie, e Terrossa per la classifica assoluta ha chiuso quinta. «È stata una gara vera e propria, asini molto competitivi ma bellissima esperienza», diceva Plebe. A fargli eco l’acciaccato Merica: «Incredibile come vengano agitati gli asini, sono partito a bomba prima che scartando sulla destra l’asino Vladimiro mi facesse volare via. In pochi secondi era tutto finito, con qualche zoccolata degli asini dietro di me nella schiena». « Male? Tanto, ma solo una fortissima contusione che non cancella la mia felicità: è stata una esperienza bellissima ed una festa di colori, musiche, profumi e sapori incredibile». Anche il bilancio di Paolo Guarda, presidente uscente dell’Antico palio dei mussi di Terrossa, è positivo: «Abbiamo dato il massimo per le nostre possibilità, rappresentando con i nostri colori tutto il Veneto», diceva ieri, «e anche se in groppa ci siamo stati meno di quanto siamo riusciti nel 2017, la cosa più importante è che per Merica sia tutto a posto». •

P.D.C.