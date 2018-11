La Montefortiana è già in moto

Paola Dalli Cani Montefortiana, sarà un’edizione più... calda: merito del plaid da collezione che costituisce il riconoscimento individuale della prossima edizione che si correrà a Monteforte d’Alpone il prossimo 19 e 20 gennaio. L’hanno presentato, in assoluta anteprima, gli organizzatori del Gruppo sportivo dilettantistico Valdalpon-De Megni in occasione di una serata di apertura delle iscrizioni alla quale sono stati invitati gli atleti che hanno reso grande, negli anni, la manifestazione podistica. Il ricco pacco gara che è uno degli ingredienti del successo della marcia quest’anno, per i primi settemila iscritti e per gli agonisti, comprenderà anche una coperta in pile che riproduce il celebre disegno del «campanile imbriago» nato poco meno di un secolo fa dalla coppia Peruzzi-Marcazzani e, negli anni, rielaborato da Giovanni Morin, Moreno Zoppi, Leone Battistella fino a diventare uno dei simboli del paese. Così Monteforte fa partire il conto alla rovescia e anche per far promozione (e confermare il gemellaggio con la maratona più famosa al mondo) manda una delegazione del Gsd Valdalpon-DeMegni a correre anche quest’anno alla Maratona di New York che prenderà il via domani. Nel Veronese, ma anche in tutta Italia e nel Nord Europa (perché da qui arrivano i 20 mila podisti che si mettono in marcia a gennaio) la Montefortiana numero 44 intanto si fa largo: tante le opportunità per gustarsi, come agonisti o come semplici appassionati, due giorni di sport, cultura e sapori nella culla del vino Soave. La regina delle corse resta la non competitiva per antonomasia, cioè il Trofeo Sant’ Antonio Abate-Falconeri che lo scorso hanno ha visto al via 18 mila podisti e che domenica 20 gennaio proporrà tre percorsi da 9, 14 oppure 20 chilometri. Poi ci sono le competitive, cioè la Maratonina-Falconeri che approda al quarto di secolo e che mette in corsa anche gli atleti delle penne nere che si contendono il Trofeo Sante Ferroli: dato l’importante compleanno ai primi 900 iscritti è riservata una medaglia con conio speciale. Poi c’è il capitolo delle gare «eco», l’ormai tradizionale Ecomaratona-Clivus di 45 chilometri con dislivello positivo di 1.900 metri e la versione «light» della Ecorun-Collis su 26 chilometri (e dislivello positivo di 900 metri). Il pomeriggio della domenica sarà ancora una volta riservato al vivavio dell’atletica leggera con la competitiva di mezzofondo del Gran Premio Pedrollo-Giovani promesse . Non è da meno la giornata della vigilia: sabato 19 gennaio tornerà la «Marcia per il sorriso dei Bimbi», appuntamento podistico solidale pensato per il mondo della scuola ma aperto anche a chi (raddoppiando i 5 chilometri dei piccoli) vuole aderire alla raccolta fondi che anno per anno viene indirizzata dal Gruppo podistico Valdalpone-De Megni su iniziative a sfondo benefico. Nel pomeriggio, poi, ci si metterà in marcia per scoprire con una guida il territorio: è la ricetta della marcia «Passi nel tempo» che alla sua dodicesima edizione promette ancora una volta un itinerario tutto nuovo e ricco di motivi di interesse. •

Paola Dalli Cani