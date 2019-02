Il parco porta il nome del sergente Zoppi

Otto medaglie che affascinano i clienti del Bar da Gigi a Monteforte d’Alpone: è qui, nel locale di via Dante che da decenni è della famiglia Zoppi, che praticamente da sempre è esposto il ritratto del sergente maggiore Marino Giacomo Zoppi, morto in guerra il 30 giugno del 1917. È sempre stato l’eroe di famiglia, ma alla storia è mancato per molto tempo il finale: nessuno, infatti, sapeva dove fosse morto e, tantomeno, dove fosse sepolto. Disperso: per decenni e attraverso tre generazioni la storia è stata raccontata terminando con questa parola. Ma ecco che poco meno di un anno fa, grazie al pietoso lavoro di recupero del cimitero di prima linea che ha impegnato gli Alpini di Arsiero in località Redentore, sul Monte Cimone, dai detriti di una vecchia frana è emersa la lapide nella quale un commilitone del sergente aveva scolpito nome, cognome, data di nascita e di morte di Marino Zoppi. Un secolo dopo il suo martirio, il sergente alpino vede scrivere il penultimo capitolo della sua storia: ieri, giorno in cui le penne nere montefortiane guidate da Massimo Fedele hanno festeggiato il tesseramento, grazie al Comune si è scritto l’ultimo: l’intitolazione alla memoria di Marino Giacomo Zoppi del parco comunale di Monteforte. È stato un ritorno a casa, l’occasione per riunire almeno tre generazioni degli Zoppi di contrada Rubian, quella in cui Marino era venuto alla luce il 22 giugno del 1892, allietando gli sposi Luigi Zoppi e Anna Bertolazzi. Marino fu il primo, poi arrivarono Augusto e Mansueto e papà Luigi, che manteneva la famiglia con le vigne che coltivava a Cadenappa e sul Monte Crocetta, affiancò a quello di vignaiolo il mestiere di fabbro. Nacque da lì quel soprannome, «fabbro» appunto, che ancora oggi contraddistingue gli Zoppi di Rubian. Marino, partito per la guerra, era stato inviato in Libia: riuscì a scampare alla morte, in quella faticosa campagna del 1911, e venne decorato con la medaglia di bronzo al valor militare. Allo scoppio della prima guerra mondiale tornò a indossare la divisa: lo aspettavano nuove responsabilità, da sergente maggiore del sesto Reggimento Alpini, Battaglione Val d’Adige. Il 30 giugno del 1917 si trovava in località Redentore, sul Monte Cimone, quando «addetto alla sezione mitragliatrici, per meglio colpire un riflettore nemico si offriva volontariamente a trasportare un’arma in un posto intensamente battuto dall’artiglieria avversaria aprendo subito il fuoco finché veniva colpito a morte. Magnifico esempio di coraggio e di alto sentimento del dovere»: per questo atto eroico venne decorato della medaglia d’argento al valor militare. Nel tripudio delle penne nere e dei tricolori e con la solennità sottolineata dalla banda di Monteforte, il sergente alpino è stato riconsegnato all’abbraccio del suo paese. Impossibile, per i suoi discendenti, trattenere la commozione: «Ricordare Marino in questo luogo di raccoglimento, di serenità e di pace, spinge a esternare il più vivo grazie al sindaco Gabriele Marini e a tutta l’amministrazione comunale per la scelta fatta», ha detto Andrea Zoppi a nome di tutti i familiari, «nella fiducia che i valori che il giovane sergente trasmise, di servizio, di generosità, di eroismo e di sacrificio, aiuteranno a costruire un mondo che abbia a fondamento la fratellanza universale, la pace, l’armonioso progresso». Non c’erano, bloccati dall’età e dalla distanza (abitano infatti a Roma) Vittorio e Sergio, i due nipoti viventi del sergente Zoppi. Vittorio, col ringraziamento, ha voluto inviare alcune righe per condividere ricordi «che mi fanno appartenere con orgoglio alla grande e operosa famiglia montefortiana». •

Paola Dalli Cani