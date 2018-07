Il completamento del polo scolastico fa un passo avanti

Il completamento del polo scolastico delle frazioni fa un passo avanti: con una variazione di bilancio, approvata all’unanimità in Consiglio comunale, entrano nel conto del Comune i due milioni di euro messi a disposizione dal passato Governo per la scuola Coltro di Brognoligo - Costalunga. «Era l’ultimo tassello che mancava», ha esordito il sindaco Gabriele Marini, «e ora attendiamo che il ministero dell’ Economia predisponga il provvedimento di assegnazione del 20 per cento delle risorse per poter bloccare i termini». Il contributo, infatti, è legato all’obbligo di aggiudicazione anche provvisoria dei lavori entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta ufficiale, cioè tra poco meno di un anno. L’impasse di sei mesi non si spiega solo con la fine di un Governo e l’attesa per quello successivo: «Una sentenza della Corte costituzionale ha modificato la disciplina nell’utilizzo di questi contributi e il ministero dell’Economia sta sistemando il provvedimento di assegnazione. Mi auguro uno sblocco entro l’estate per poter procedere». Come muoversi il sindaco di Monteforte in parte lo ha detto incontrando i consiglieri di minoranza in conferenza dei capigruppo: «Solo dopo lo sblocco sarà possibile valutare cosa possa essere modificabile di quel progetto». Il completamento previsto potrebbe infatti essere rivisto alla luce delle criticità, relative alla primaria del capoluogo, emerse negli ultimi mesi: una soluzione potrebbe individuarsi modificando distribuzione e organizzazione dei nuovi spazi che si renderanno disponibili. Le variazioni di bilancio (questa era la più consistente, ma c’è anche lo slittamento al 2019 dell’archivio di Costalunga, l’anticipo di asfaltature e manutenzioni stradali e l’acquisto di arredi per 20 mila euro per la nascente biblioteca civica) hanno portato a un’approvazione unanime che i consiglieri di minoranza hanno spiegato col gesto di collaborazione (la conferenza dei capigruppo) fatto da Marini. Andrea Ciresola, chiarendo che varianti sono possibili a patto che l’intervento ricada nel sito destinatario del contributo, ha confermato la disponibilità dei parlamentari della sua area di riferimento (il centro sinistra) a sostenere le deliberazioni che Monteforte adotterà sull’argomento mentre Roberto Costa ha sollecitato il sindaco a recuperare il progetto del parcheggio a Costalunga. •

P.D.C.