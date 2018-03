Giovani e disoccupati Come diventare

Giovani e disoccupati: il Comune di San Giovanni Ilarione, assieme allo studio di consulenza Fenice, pensa a loro. E lo fa con un corso gratuito di formazione per addetti antincendio che costituisce la prima di una serie di proposte di formazione messe in cantiere dall'amministrazione civica guidata dal sindaco Luciano Marcazzan. Con questo primo corso si forniscono ai partecipanti competenze curriculari aggiuntive, competenze che possono essere appetibili al mondo delle aziende che sarebbero così sollevate da una formazione specifica. Il corso, della durata di 4 ore, è in calendario per il 12 aprile a partire dalle 17. Per lo svolgimento del corso, riservato a giovani e disoccupati residenti a San Giovanni Ilarione, il Comune mette a disposizione la sala Rumor del municipio. Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione è possibile scrivere a formazione@consulenzafenice.it oppure chiamare il numero 348.5469900. Questa iniziativa fa parte di un ciclo che Comune propone come momenti di approfondimento su temi quotidiani della vita dei cittadini, come accade con «Salotti finanziari», e altre tematiche che riguardano il mondo del lavoro. •

P.D.C.