Dopo 50 anni don Cesare rivive l’emozione della sua prima messa

Domenica come mezzo secolo fa: don Cesare Ciman domani alle 10 rivive, cinquant'anni dopo, la sua prima messa a Castello di San Giovanni Ilarione. Così la sua piccola comunità ha deciso di festeggiare l'importante anniversario della vita pastorale del missionario salesiano nato il 24 settembre 1936. È, se vogliamo, anche l'occasione per festeggiare i 18 anni di presenza, come collaboratore pastorale, nella parrocchia di Santa Caterina in Villa diventata ora Unità pastorale. Don Cesare, che è stato ordinato a Gerusalemme il 23 dicembre 1967, ha trascorso gran parte della sua vita in Medio Oriente a partire da Aleppo, in Siria, prima destinazione assegnatagli, nel 1956, un mese dopo aver emesso i primi voti come salesiano figlio di Don Bosco. Vocazione e formazione tutta intima la sua: Cesare ha solo 14 anni, infatti, quando (orfano di padre e unico maschio rimasto in casa) lascia la mamma Maria per formarsi alla scuola di Don Bosco, in Piemonte. Dalla Siria al Libano, poi l'Egitto e quindi la Palestina concludendo con l'ordinazione: sette mesi dopo, da novello sacerdote, riabbraccia la madre e la sua comunità ma si rimetterà in viaggio poco tempo dopo con destinazione l'opera salesiana di Alessandria d'Egitto. Dopo una breve parentesi nel Libano della guerra civile, ed il conseguimento della laurea all'università di Padova, rivestirà numerosi incarichi di docenza e dirigenza scolastica al Cairo, in Egitto. Alla sua vita gli ex allievi don Bosco, in collaborazione con il Comune e l'Unità pastorale, e grazie alla penna di Gianni Sartori, hanno dedicato il libro Don Cesare Ciman: storia di una vocazione presentato a San Giovanni Ilarione giusto una settimana fa.

P.D.C.