Bimbi premiati con «I tesori di Bolca»

Nuovamente premiata a Venezia per il secondo anno consecutivo con il lavoro «Alla scoperta dei tesori di Bolca» la scuola dell’infanzia Don Angelo Siviero di Bolca, che si è conquistata il secondo posto all’ottava edizione del concorso «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto», promosso da Regione Veneto, Ufficio scolastico regionale e Unpli Veneto. Non solo. Apprezzamento con tanto di attestato anche per l’elaborato El novo prete de Bolca, entrambi i risultati relativi allo scorso anno scolastico e consegnati il 25 marzo sul palco del teatro Goldoni, in zona Ponte di Rialto, alla presenza di Augusta Celada, direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Cristiano Corazzari, assessore regionale all’identità veneta e Giovanni Follador, presidente Unpli Veneto. La meritata vittoria al concorso con un progetto didattico molto impegnativo e articolato premia un percorso che aveva, come spiegano le insegnanti Adriana Piazzola e Silvana Rama, «l’obiettivo di far conoscere alcuni dei principali manufatti di arte sacra locale, come edicole e capitelli, attraverso una ricerca di notizie tramandate oralmente oppure documentate e di alcune leggende legate ai luoghi in cui vivono i nostri bimbi». La sezione Ricerca storica del concorso regionale in questione proponeva temi riguardanti: «Il territorio regionale con il suo patrimonio artistico ed enogastronomico». Molteplici le tecniche artistiche utilizzate nelle aule scolastiche per riprodurre le opere dell’arte popolare immortalate successivamente in un video in cui le voci narranti sono quelle dei bimbi che raccontano le loro conoscenze. Le insegnanti si sono avvalse della collaborazione di genitori, nonni e Pro loco di Bolca, che ha dato una mano anche per allestire una piccola mostra con le opere prodotte dai bambini che è poi approdata, a giugno, a uno spettacolo con il coinvolgimento della seconda della primaria Manzoni di Vestenanova, che aveva realizzato un lavoro analogo negli altri paesi del territorio comunale. «Ho appreso con soddisfazione», dice il dirigente scolastico Ugo Carnevali, «la notizia dell’eccellente risultato ottenuto al concorso regionale dai bambini e dalle insegnanti della scuola dell’infanzia Angelo Siviero. Le insegnanti hanno confermato la loro capacità di progettazione di un percorso didattico che ha condotto i bimbi alla scoperta dei tesori del territorio, bissando il bel risultato già ottenuto lo scorso anno. Alle insegnanti formulo vivissime congratulazioni per aver saputo con competenza guidare i bambini in questa interessante ricerca storica». Soddisfatti anche a Venezia gli organizzatori del concorso che hanno assistito a una risposta entusiastica da parte delle scuole per l’ottava edizione del concorso «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio veneto» con la partecipazione di 86 scuole con 194 classi e 112 elaborati, a conferma del valore dell’iniziativa. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariella Gugole