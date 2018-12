Apre la seconda farmacia, attesa da sette anni

Santa Lucia ha portato in dono, a San Giovanni Ilarione, la seconda farmacia: è stata inaugurata proprio giovedì 13 dicembre la nuova farmacia «Salus», che sarà guidata dalle farmaciste Antonietta Tallarico e Maria Immacolata Viceconte. Ci sono voluti quasi sette anni per arrivare al taglio del nastro del servizio, che venne richiesto quando San Giovanni Ilarione approdò a quota cinquemila residenti, ancora dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Dal Cero. All’epoca si lavorò per una farmacia comunale, ma in seguito il progetto venne assorbito dal bando regionale che dopo essersi svolto fu al centro di una serie di ricorsi. Dal punto di vista pratico, San Giovanni Ilarione individuò un’area a sud del paese ancorata a un accordo pubblico privato. Rimossi gli ostacoli legati ai ricorsi, che di fatto hanno bloccato le assegnazioni per anni, con il via libera regionale di inizio 2017, però, si è verificato che l’area all’incrocio tra viale dell’Industria e via De Gasperi di fatto era un’area sulla quale non era stato nel frattempo edificato alcunché. A quel punto sono state le farmaciste assegnatarie a richiedere una proroga, necessaria per individuare uno stabile che rispettasse i requisiti di legge, in primis la distanza minima dalla farmacia già operante in paese e che poi, previa rivalutazione del punto preciso in cui era stata pensata la seconda, ricadesse comunque nell’area indicata. C’è stato qualche ricorso di mezzo ma alla fine, con il via libera della Regione Veneto, i 200 metri quadrati necessari per l’apertura della farmacia sono stati trovati nello stabile di viale dell’Industria 72, proprio all’ingresso del paese. «Vicenda travagliata questa della seconda farmacia», commenta il sindaco Luciano Marcazzan che aveva messo il problema sul tavolo del Consiglio comunale alla seduta di insediamento della nuova amministrazione, «ma ci siamo attivati subito per garantire un diritto effettivo alle assegnatarie e per dare al paese un servizio aggiuntivo. Con questa nuova apertura non solo viene coperta un’area ampia a sud del paese e all’ingresso di San Giovanni Ilarione, ma si aggiungono ai residenti nel Comune anche altre due famiglie». •

P.D.C.