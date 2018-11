Altri 25 nomi di Caduti sono scritti nella pietra

Centoventiquattro nomi, centiventiquattro rintocchi: così la comunità di San Giovanni Ilarione ieri ha voluto ricordare i suoi ragazzi, strappati alle madri, alle famiglie e ai campi, per fare i soldati. Figli mai tornati la cui memoria, esattamente un secolo dopo la fine della Grande guerra, è stata scritta nella pietra per essere tenuta viva per generazioni. Sono 25 le pietre d’inciampo che sono state inserite tra i ciottoli della «Sgaussola della Memoria», l’antica stradina che alle spalle del monumento ai Caduti sale verso la chiesa parrocchiale legando tra loro tre piazze. L’hanno sempre chiamata così gli ilarionesi, la «sgaussola», e da ieri anche questa scala, che è stata recuperata a conclusione delle iniziative del centenario, è diventata un monumento. La sottolineatura l’ha fatta il parroco, don Maurizio Gobbo, nell’omelia durante la messa che ha seguito la cerimonia del 4 novembre, il ricordo delle vittime e l’inaugurazione della rinata sgaussola. Sono stati mesi intensi quelli che hanno impegnato l’Associazione combattenti e reduci, l’Associazione nazionale Alpini, l’Associazione nazionale del Fante e il Comune (riuniti nel Comitato del centenario) perché nel ricordo delle vittime non si spenga mai l’eco del richiamo alla pace, «alla politica e al dialogo come armi per la soluzione del conflitti», come ha detto il sindaco Luciano Marcazzan. Tante sono state le iniziative portate avanti, ma due in particolare sono quelle che lasceranno il segno: la ricerca storica che ha permesso di recuperare la memoria di 25 Caduti che non comparivano sulle lapidi esistenti e che è diventata il libro Per amor di Patria-I Caduti di San Giovanni Ilarione nella Grande guerra e poi il recupero della sgaussola e la decisione che fossero proprio i nomi dei Caduti a guidare i passi delle nuove generazioni. «Tra il pietrame dei gradini queste pietre a memoria perpetua», è la sottolineatura di Antonio Dal Zovo, segretario dell’Associazione combattenti e reduci. Tra i discorsi ce n’è stato anche uno non previsto, ma nato dal cuore di Federico, un ragazzo che a San Giovanni Ilarione tutti conoscono e al quale tutti sono legati: ha voluto esserci anche lui con un breve discorso che ha chiesto al sindaco Marcazzan di leggere. Parole semplici quelle che ha scelto Federico, che descrivono «la libertà conquistata come una cosa viva, perché dentro c’è la vita degli italiani» e di una bandiera «che unisce tutti». Bello che Federico suoni nella banda che da oltre 40 anni ha unito sotto il nome di Giuseppe Verdi i ragazzi di San Giovanni Ilarione e Montecchia di Crosara e che ieri ha reso solenne la commemorazione, bello che ad animare la messa siano state le voci, unite, dei cantori del coro El Biron. A cent’anni da quel 1918 che segnò l’anno nero per i ragazzi ilarionesi militari, vestiti in grigioverde (ne morirono infatti 45), a un secolo da quella guerra che mandò al fronte 14 coppie di fratelli e che decimò la classe dei nati nel 1896, la memoria di quel tributo di sangue che era andata sopendosi negli anni da ieri è tornata ad essere vivo testimone e lo rimarrà per almeno un altro paio di generazioni. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Dalli Cani