«Vendiamo i quadri per una scuola in Africa»

Arte in vendita per costruire una scuola nel cuore dell’Africa. Una coppia di Castelcerino di Soave ha deciso di mettersi in gioco un futuro migliore per l'Africa. Si tratta di Gianni Angiari ed Eleonora Girardi, sorella di padre Giovanni Girardi, missionario comboniano di Este che, dopo aver operato per trent'anni in Uganda, Zambia e Brasile, da 16 anni guida la missione di Yirol, nel Sud Sudan, uno dei Paesi più poveri del mondo. Attraverso l’aiuto dei suoi familiari, che hanno fatto da tramite al comboniano, Soave, Castelcerino, Castelletto e Fittà tra il 2015 e il 2016 hanno aiutato padre Giovanni a realizzare tre pozzi per attingere acqua potabile in altrettanti villaggi. Lo scorso anno padre Giovanni ha fatto giungere a Soave la richiesta con il suo sogno: quello di poter realizzare una scuola nel villaggio vicino ad Yirol, abitato dai lebbrosi, «per dare speranza e dignità a tanti ragazzi sani», ha spiegato nella sua richiesta padre Girardi. Questo povero villaggio, con al centro solo una piccola chiesetta che serve anche da sala civica e da aula scolastica, è abitato da 60 famiglie malate di lebbra. In media, ciascuna di queste famiglie ha cinque figli che non hanno contratto la malattia dei genitori. Ciò nonostante vengono tenuti a distanza dagli altri villaggi, per paura ed ignoranza. Ecco dunque la richiesta che giunge dal cuore dell'Africa: costruire una scuola nel villaggio dei lebbrosi per dare ai loro figli un'educazione e una speranza per il futuro. Gianni Angiari ed Eleonora Girardi hanno deciso di staccarsi da alcuni dei loro beni: una collezione di una quarantina di opere d'arte, raccolti nell'arco di una vita in varie parti del mondo, durante i loro viaggi e le loro visite culturali. Hanno chiamato un noto storico dell'arte, Gian Antonio Golin, docente di storia dell’architettura e poi di estetica. Golin è docente del Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano e da vent'anni è pure direttore dell'Associazione per il restauro del patrimonio artistico italiano (Arpi). Golin ha selezionato le opere d'arte dei coniugi Angiari e le ha stimate. Poi ha scelto il titolo della mostra delle opere che Gianni ed Eleonora hanno deciso di vendere a scopo benefico, per raccogliere fondi da inviare a padre Girardi: «Perle d'amore per l'Africa degli ultimi». Questo è il titolo della mostra che verrà allestita nella sala civica di piazza Antenna a Soave, da domenica 18 marzo a lunedì 2 aprile. Per due settimane l'esposizione rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 per poter visitare la collezione. L'ingresso è libero. L'inaugurazione della mostra con le opere d'arte della famiglia Angiari, sarà domenica 18 marzo alle 15, con un brindisi offerto dalla Cantina Coffele, alla presenza di Golin. «Noi non riceveremo i soldi», spiega Eleonora. «Tutto ciò che verrà raccolto dalla vendita dei quadri, andrà direttamente su un conto corrente intestato ai Comboniani e servirà a costruire la scuola nel villaggio dei lebbrosi». Chi comprerà qualcuna di queste opere, sa di contribuire in maniera diretta. Le coordinate bancarie sono intestate a Missionari Comboniani – Mondo Aperto Onlus Verona, Unicredit banca sede di Verona Isolo. Iban: IT 67 M 02008 11708 000005559379. Specificare la causale: Padre Girardi Giovanni per Progetto «Istruzione» Villaggio dei lebbrosi Yirol, Sud – Sudan. •

Zeno Martini