Sindaco e assessore a lezione di turismo da Ezio Greggio

Anche Soave è stata invitata ed ha partecipato con tutti i Comuni Bandiera arancione del Touring club d’Italia al convegno che si è tenuto nel Principato di Monaco, pochi giorni fa. Il convegno, organizzato dall'associazione nazionale Paesi bandiera arancione, in collaborazione con la Fondazione Alberto II di Monaco, il Comune del Principato di Monaco, l’Ambasciata d’Italia e il Touring club Italiano, è stato presentato dal comico ed attore Ezio Greggio, mattatore dell’incontro, svoltosi al Museo oceanografico del Principato della Costa Azzurra. Il tema discusso dai relatori, verteva sulle «Pratiche innovative per un turismo sostenibile». Si è parlato in particolare della mobilità elettrica, in forte sviluppo nel Principato di Monaco da alcuni anni e delle Smart city dove fruire dei servizi pubblici presenti nelle città, sfruttando le moderne tecnologie che danno sempre maggiori possibilità. Ovviamente si è parlato anche di turismo e in particolare dell'importanza che i piccoli Comuni possono avere nel mercato del turismo nazionale. È risultato che i Comuni Bandiera arancione sono un modello di analisi territoriale fondamentale che dà il polso del turismo sostenibile, in quanto sanno offrire un’accoglienza di qualità ed inoltre sanno valorizzare il territorio e il loro patrimonio ambientale e monumentale. Sono intervenuti a parlare di questi argomenti il direttore generale di Monaco Telecom, Martin Perronet, Alessandra Balletti di Inwit, Luigi Ottaiano, responsabile della società Enel X per il settore mobilità, il direttore generale di Federturismo Antonio Barreca e il direttore marketing del Touring club Arianna Fabri. Moderatore del tavolo dei relatori, come si diceva, il conduttore di «Striscia la notizia» e showman Ezio Greggio. Sono stati presenti al Principato di Monaco sindaci ed amministratori di 54 Comuni italiani insigniti del marchio turistico Bandiera Arancione, in rappresentanza di 18 regioni italiane. Presenti anche alcuni sindaci ed amministratori francesi. A rappresentare Soave al raduno al Principato monegasco, c’erano il sindaco Gaetano Tebaldi e il vicesindaco Alice Zago, referente regionale del Veneto per l'associazione Bandiere Arancioni del Tci. «Il nostro Comune si sta muovendo nella direzione della mobilità elettrica», fa sapere la vicesindaco Alice Zago al termine del summit, «poiché andremo ad installare dei sistemi di ricarica delle auto elettriche. Il convegno al principato di Monaco, è stata un’occasione speciale per noi paesi Bandiera arancione, perchè ci siamo sentiti una grande famiglia, attenti alla valorizzazione turistica dei nostri magnifici borghi. L’evento del principato ha offerto un’occasione di promozione dei nostri centri minori, lontani dalle coste e dai centri balneari», prosegue Zago, «Uniti, abbiamo dato prova anche di poter esportare un modello di eccellenza turistica e un esempio di autentico servizio pubblico a favore dei cittadini». Anche il sindaco è soddisfatto dell’esperienza monegasca: «Ci siamo dichiarati pronti ad accogliere le nuove proposte tecnologiche», aggiunge il sindaco Tebaldi di ritorno da Monaco, «che servono a tutelare il patrimonio ambientale e storico. Queste nuove idee favoriscono una migliore qualità della vita, sia dei residenti, sia dei nostri turisti, che sul territorio sono in costante crescita». •

Zeno Martini