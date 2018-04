Scrittori big e Pinocchio Riapre la Città del libro

Mario Giordano, che torna a Soave dopo l’exploit di due anni fa, Gianluigi Paragone, Gianluigi Nuzzi, Vito Mancuso, Dacia Maraini e niente meno che... Pinocchio. Sono solo alcuni dei nomi - tra i più ricercati dai lettori – ospiti da oggi a domenica a «Soave, Città del libro e della cultura»,manifestazione organizzata per il quinto anno dall’ associazione culturale Le Botteghe di Soave, in collaborazione con il Comune: la rassegna letteraria ha lo scopo di divulgare la cultura e la passione per i libri fin dalla più tenera età. L’edizione odierna offrirà agli 800 alunni dell’Istituto comprensivo di Soave e dell’istituto per i servizi alberghieri Angelo Berti di Soave, laboratori di lettura e incontri con autori, tra cui Francesco Vidotto, Cristina Bellemo e Diego Mecenero. Novità di quest’anno, è il concorso a quiz «Parole dentro», basato sul libro Eppure cadiamo felici di Enrico Galiano, che coinvolgerà tre istituti superiori dell’Est veronese: l’istituto Luciano Dal Cero e l’istituto Guarino Veronese di San Bonifacio, e l’istituto Rosselli-Sartori di Lonigo. Nei pomeriggi di sabato e di domenica, i più piccoli potranno inoltre partecipare a vari laboratori didattici nelle due location di cortile di Palazzo del Capitano e del giardino della biblioteca civica, grazie alla collaborazione di Globo Giocattoli (parter dell’ iniziativa), Legnoland, gli operatori per l’inclusione scolastica dell’Ulss 9 e di vari animatori alla lettura. Gli adulti potranno seguire gli incontri con gli scrittori in ben quattro siti: piazza Mercato dei Grani, piazza dell’Antenna con l’Agorà degli scrittori, piazza di Porta Verona (Foro Boario) con il Circolo dei Poeti e parco Baccio Zanella. Tra i 50 scrittori invitati e che hanno aderito all’iniziativa, ci sono autori che vanno per la maggiore: Diego Dalla Palma con Alessandro Zaltron, Vito Mancuso, Simona Atzori, Roberto Emanuelli, Matteo Bussola, Gianni Dall’Aglio con i suoi amici Ribelli, Francesco Vidotto, Andrea Marcolongo, Shi Yang Shi, Gianluigi Nuzzi conduttore di Quarto Grado, Mario Giordano direttore del Tg4, il critico d’arte Emanuele Delmiglio, Claudia Farina, Loretta Micheloni, il musicista Pierpaolo Adda, Paola Barbato e Dacia Maraini. Nell’Agorà degli Scrittori presenteranno le loro opere undici autori emergenti, mentre nella nuova area dedicata alla poesia, denominata Circolo dei Poeti, saranno presenti con i loro lavori editi otto poeti. Nella Chiesa dei padri Domenicani si potrà visitare la mostra «Pinocchio - Dai legni di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini», con le 309 xilografie che compongono il libro illustrato Le Avventure di Pinocchio, realizzato per il centenario dall’incisore Sigfrido Bartolini, in collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi e Globo giocattoli. La mostra sarà inaugurata sabato alle 11. IL PERCORSO nel mondo di Pinocchio, il burattino di legno creato dalla fantasia di Carlo Collodi (pseudonimo dello scrittore Carlo Lorenzini) proseguirà in piazza dell’ Antenna, con la mostra collettiva «Pinocchio’s Relics», lungo via Roma e Porta Verona con la «Biosfera ed i Pinocchi in ferro» opere dello scultore Francesco Bertolini, in arte Bertocesco, fino all’hotel Roxy Plaza, dove si troverà la mostra «La casa di Pinocchio» di Moira Facciolo, allestita in collaborazione con la Pro loco. L’associazione VeronAutoctona, affiliata al Ctg, propone tre visite guidate al centro storico ad offerta libera: sabato alle 15, domenica alle 10.30 e poi alle 15, con partenza da Porta Verona. Tra gli eventi collaterali si potranno trovare: mercatini di libri usati e volumi nuovi, le Soste letterarie davanti agli esercizi commerciali e ai monumenti e la Passeggiata tra gli aforismi a cura delle Botteghe di Soave. Oggi la manifestazione inizierà alle 20,30 in piazza Mercato dei Grani, con gli autori Pierpaolo Adda e Gianni Dall’Aglio (21,15). Domani alle 20.30, sempre in piazza Mercato Grani, sono attesi Dino Ambrosini e Francesco Vidotto (21.15). SABATO e domenica, nella sala civica di piazza dell’Antenna, sarà presente la libreria Giunti al Punto di Verona, mentre nella sala delle feste di Palazzo del Capitano ci sarà la libreria Bonturi di San Bonifacio. La libreria Giunti al Punto di Asiago interverrà con postazioni mobili nei luoghi degli incontri. In caso di maltempo, gli incontri con gli autori si terranno in spazi al coperto. Informazioni: 328.0807212 (risponde il presidente Luigino Mericiani), botteghedisoave @libero.it; pagina facebook «Le Botteghe di Soave». •

Zeno Martini