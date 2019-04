Posati i lampioni sulla nuova rotonda

Sono stati installati nei giorni scorsi ma non sono ancora stati accesi, i sette punti luce che illumineranno la rotatoria realizzata all’innesto della nuova circonvallazione di Soave e del nuovo accesso alla Cantina sociale. I lavori sono stati realizzati sulla Regionale 11 al confine tra Soave e San Bonifacio, all’altezza dell’azienda «Gini motori». Non essendo stati previsti nel progetto, la Provincia, incaricata dell’opera dalla Regione, ha apportato una variante in corso d’opera, inserendo i lampioni ad illuminare il rondò e lo svincolo, in direzione della nuova strada di accesso a Soave, in località Pignattona. Per accelerare i tempi di posa dei punti luce, la Provincia ha fatto un affidamento diretto alla ditta «Elettro costruzioni srl» di Rovigo. Si tratta della stessa azienda già al lavoro in questi mesi perchè sta lavorando al project financing del Comune di Soave, per rinnovare, riqualificare la rete di pubblica illuminazione e sostituire le vecchie lampade dei lampioni, con fari a led a basso consumo energetico. Questi sette nuovi punti luce sono stati posati a spese dell’amministrazione provinciale ma sono stati allacciati alla rete di pubblica illuminazione del Comune di Soave, che si prenderà in carico la gestione degli stessi. Intanto i lavori stradali, avviati 13 mesi fa, ad opera dell’impresa Brussi Costruzioni, sono oramai a buon punto. «La circonvallazione e le tre rotatorie sono concluse», annuncia l’assessore ai lavori pubblici Marco Vetrano, «prima di Pasqua termineranno anche gli interventi sul sedime dell’autostrada A 4 Brescia - Padova, che così verrà liberata dal cantiere». Servirà più tempo, invece, per un’altra opera: «Il sottopasso della Pignattona, con il nuovo tratto di circonvallazione verranno aperti alla circolazione e consegnati a Veneto strade, dopo il collaudo, programmato in estate», fa sapere Vetrano. Oltre ai tre rondò, alla strada di accesso alla Cantina di Soave e al nuovo tratto di circonvallazione Aldo Moro di circa 400 metri, tra la via Serenissima, la zona industriale ed artigianale soavese, ossia viale del Progresso per giungere alla regionale 11, stanno per essere conclusi gli interventi di allargamento del sottopasso della Pignattona, la messa in sicurezza idraulica della stessa nuova circonvallazione. Si sta lavorando anche al sottopasso e dell’autostrada ed inoltre verrà creata una pista ciclabile, che collegherà il capoluogo alla Zai. Il tutto per un costo di cinque milioni di euro, cofinanziato da Regione (che ha girato i fondi alla Provincia)e dalla Cantina di Soave. •

Zeno Martini