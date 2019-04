Padre Giovanni ringrazia i cuori grandi

Padre Giovanni Girardi, comboniano da 16 anni in Sud Sudan, è rientrato in Italia ed è ospite in questi giorni della sorella e del cognato a Castelcerino. Così questa sera alle 20.30, nella sala parrocchiale della frazione di Soave, il missionario originario di Este incontrerà le persone che in questi anni hanno sostenuto e contribuito alle opere realizzate nella missione di Yirol. La serata è aperta a tutti. Padre Giovanni Girardi mostrerà, proiettando immagini e video, i frutti delle raccolte fondi fatte a Soave e nelle frazioni di Fittà e Castelcerino, nel 2015 e nel 2016, utilizzati per scavare pozzi d’acqua potabile nel paese di Majak. L’ultima fatica che sta portando avanti padre Giovanni è la realizzazione della scuola per i figli dei lebbrosi, nel villaggio di Aroumnyiel. Si tratta di ragazzi sani, ma emarginati dalla società sudanese, nati da persone affette dalla lebbra. Si tratta di una sessantina di famiglie che sono state accolte in una sorta di villaggio ghetto, dato che questi nuclei familiari vengono tenuti a distanza dagli altri villaggi, proprio perché colpiti dalla malattia. Tale villaggio ghetto, al centro del quale c’è una piccola chiesetta, era privo di un luogo dove poter educare, formare e scolarizzare bambini e ragazzi. I quali, fino a oggi, non hanno conosciuto aule scolastiche, banchi, cattedre e lavagne, perché hanno potuto fare lezione solo all’aperto, sotto qualche albero, o in qualche capanna. Ora, accanto alla cappella, i missionari stanno erigendo qualche aula scolastica e un’infermeria. Una scuola per la quale la sorella del comboniano Eleonora Girardi, con il marito Gianni Angiari si sono spesi e prodigati nel corso del 2018, mettendo in vendita anche alcune opere d’arte della loro collezione privata, per raccogliere offerte inviate in Africa. Padre Giovanni è missionario dell’ordine di San Daniele Comboni da oltre trent’anni. È stato in Uganda, Zambia e Brasile ed è tornato 16 anni fa in Africa in uno degli stati più arretrati e poveri del mondo: il Sud Sudan, appunto. Padre Girardi questa sera non mancherà di ringraziare quanti finora gli sono stati vicino e prometterà di rimanere in contatto con tutti loro, tenendoli aggiornati sugli step dei lavori che sta compiendo nella missione e nei villaggi dove opera, in modo che si sappia con certezza dove vanno a finire i soldi raccolti dalla generosità. •