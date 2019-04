Mostre d’arte, escursioni con VeronAutoctona e focus sulla Garganega

Martedì il ministro alle politiche agricole e forestali e al turismo Gian Marco Centinaio firmerà il decreto di costituzione della Federazione nazionale delle Strade del vino e dei prodotti tipici. Lo ha annunciato giovedì all’apertura del Vinitaly and the City Paolo Menapace, presidente della Strada del vino Soave, che andrà a Roma, al ministero, per la firma dell’atto. «Nella federazione che è formata da una sessantina di associazioni che tutelano e promuovono prodotti tipici regionali», ha confermato Menapace, «saranno presenti 12 strade del vino del Veneto». Il fuorisalone entra nel vivo oggi e domani nel cortile di Palazzo del Capitano. «È un’immersione nelle peculiarità del territorio», dice il sindaco Gaetano Tebaldi, «dalla storia alle specialità tipiche, con escursioni sulle colline». «I visitatori potranno scoprire le qualità dell’uva Garganega e come nasce il suo pregiato Soave», conclude Tebaldi. I biglietti vengono venduti solo davanti all’ingresso di Palazzo del Capitano, in via Camuzzoni e danno diritto a cinque degustazioni di vino e a un piatto da accompagnare. Oggi a mezzogiorno aprono le degustazioni e le mostre d’arte e fotografia. Alle 15,30, da Porta Verona, prima camminata guidata da VeronAutoctona, in stile Nordic walking. Per l’attrezzatura basta rivolgersi agli organizzatori contattandoli al numero 366.1646266. Dalle 14,30 alle 17, si potranno percorrere le vie del borgo medioevale in carrozza. Alle 18, nel cortile del municipio, il Gal presenterà il progetto Blb - Baldo Lessinia Bike. Alle 20,30 concerto della banda monsignor Aldrighetti di Soave. Domani gite in carrozza mattina e pomeriggio fino alle 17. Le degustazioni nel cortile e le mostre aperte dalle 11 alle 18. Alle 15,30, con partenza da Porta Verona, le guide di VeronAutoctona accompagneranno i visitatori in una passeggiata alla scoperta del vino Soave e dei suoi cru. Alle 18, nel cortile di Palazzo del Capitano, si potrà assistere allo show dell’attore e carabettista Flavio Oreglio. Serata di chiusura del Vinitaly and the city dalle 20,30, con l’evento musicale «Bollicine». Il castello resterà illuminato, con la scritta «Soave Vinitaly».

Z.M.