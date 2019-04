Incontri con 50 autori nella tre giorni dei libri

Soave torna a vestire i panni di capitale del libro e della lettura, con il meglio dell’editoria nazionale. L’associazione SoaveCultura, in collaborazione con il Comune, propone la sesta rassegna letteraria «Soave Città del libro» da oggi a domenica. Ci saranno numerosi incontri con gli autori in quattro siti del centro storico. Da sabato pomeriggio a domenica sera, nell’Agorà degli scrittori, a cui si aggiunge quest’anno l’Agorà Depandance, presenteranno le loro opere 14 scrittori emergenti, mentre nell’area SoavementePoesia domenica pomeriggio ci saranno sette poeti. Si comincia oggi alle 20: sul palco di piazza Mercato dei Grani, dove presenteranno i loro libri Niccolò Ferrari e alle 20,45 Vito Mancuso. In ambito collaterale, sempre oggi alle 20,30, nella Sala del Camino delle Soaverie in via Roma, si presenta il secondo volume dell’opera giornalistica di Berto Barbarani che riguarda gli itinerari del poeta e scrittore veronese negli anni 1915 - 1933: Berto Barbarani. Dal Monte Baldo alla Sicilia. Itinerari da L’Almanacco Veneto (seconda parte). 1915-1933) è curato dallo storico e scrittore Ernesto Santi. Domani sarà il turno alle 20 di Livio Simone e alle 20,45 di Luca Bianchini. Nella serata di sabato, alle 20.45, ci sarà uno spettacolo musicale basato sul libro Anna che sorride alla pioggia. Nelle varie sedi d’incontro, durante i quattro giorni del festival, interverrà una cinquantina di scrittori. Tra i più noti, Alessandra Giordano, Cinzia Tani, Filippo Tapparelli, Andrea Franzoso, Roberta Tosi, Cristina Dell’Acqua, Maria Rita Parsi, Marcello Veneziani, Daniele Zovi, Piero Dorfles, Mario Giordano. SoaveCultura inoltre offrirà agli 800 alunni dell’Istituto Comprensivo e dell’Alberghiero Berti incontri con gli autori, tra cui Sara Rattaro e Andrea Franzoso, laboratori e letture animate. Ricco anche il programma per i bambini: nei pomeriggi di sabato e domenica, nei punti loro dedicati in centro, potrenno partecipare a laboratori didattici, animazioni delle letture e interagire con BiblioAsino Crossing e Asineria didattica di Massimo Montanari, nel parco Baden Powell. Presentazione interattiva del libro Il trenino è arrivato? di Elisabetta Garilli e Serena Abbagnato, poi laboratorio. Sabato nella scuola d’infanzia Principe di Napoli, gli operatori dell’Ulss 9 presenteranno «La leggenda dei Re Dragoni»: racconti animati, laboratori e ombre cinesi. Nel cortile di Palazzo del Capitano laboratori sul tema Harry Potter. Domenica alla scuola dell’infanzia workshop per bambini dagli otto agli 11 anni «Occupy Soave»: si costruiranno le case-rifugio in cartone con il supporto degli studenti del Politecnico di Milano. Sempre domenica, alle 11,30 in piazza al Combattente, Domenico Giordano presenterà il libro illustrato Le avventure di Luna Bianca. Lungo corso Vittorio Emanuele II nel pomeriggio di sabato si terranno letture animate e laboratori di manualità. Alle 16.30 a Palazzo del Capitano si presenta Dov’è finito il colore rosso?. Ad arricchire la manifestazione numerosi eventi collaterali. Nella Chiesa dei padri Domenicani si potrà visitare la mostra del fumetto «Tex Willer a Soave»; nella chiesa di San Rocco Ernesto Santi presenterà la mostra «Berto Barbarani dal Monte Baldo alla Sicilia». Inoltre mercatini di libri, soste letterarie, passeggiata tra gli aforismi, passeggiate guidate da VeronAutoctona e tanto altro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeno Martini