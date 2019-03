I cani antiveleno trovano i bocconi killer

Due salsicciotti impastati con una sostanza granulosa che all’olfatto di Cris e Coral, i cani del Nucleo cinofilo antiveleno della Regione Veneto, si è manifestata come sostanza tossica. Il loro ritrovamento è il risultato di sette ore di lavoro nel corso delle quali le unità cinofile antiveleno della Regione, ieri a Monteforte, hanno passato al setaccio la collina che dalla Val dell’Acqua sale verso il Monte Foscarino e località Ponsara, allargando poi la ricerca anche a buona parte del versante Est. In tutta l’area saranno ora posizionati segnali di pericolo che sconsigliano di lasciare liberi i cani: aver ritrovato alcuni bocconi, che saranno ora analizzati all’Istituto zooprofilattico di Borgo Roma, dimostra solo la presenza del problema ma non esclude che possano esservene altri, tanto più alla luce dell’ enorme estensione dell’area e delle sue innumerevoli ramificazioni. È la zona che una settimana fa Luca Zambon aveva attraversato in passeggiata con Mila, la sua cagnolina morta la sera stessa dopo aver ingoiato un boccone al veleno. Proprio dall’esposto che l’uomo ha formalizzato alla Polizia provinciale, dopo aver consegnato Mila all’Istituto zooprofilattico per l’accertamento delle cause di morte, è partita l’indagine. Zambon ha ripercorso l’itinerario di quell’ultima passeggiata assieme a Francesco Nardi (guardia venatoria volontaria) ponendo le basi per l’uscita con i cani che ieri ha impegnato Polizia provinciale e due unità cinofile del nucleo antiveleni dalle 8.30 alle 16. Sono tornati così, nel veronese, Cris e il suo conduttore Mirco Piccin e Coral col suo conduttore Luca Catello: da queste parti erano stati anche il 9 marzo per bonificare la zona di San Lorenzo (dove era morto il labrador Jocker e dove sono stati rinvenuti altri bocconi) e l’area del Polesan, sempre a Monteforte. Il primo ad arrivare al risultato è stato Cris, pastore tedesco di tre anni in forza alla Polizia provinciale di Belluno: dopo nemmeno un’ora, lungo la salita al Foscarino, Cris s’è spostato sulla destra e si è seduto tra l’erba a ridosso di un terrazzamento. Un istante dopo il suo conduttore ha verificato la presenza di un salsicciotto, repertato e recuperato dalla Polizia provinciale mentre Cris si godeva il premio per il risultato ottenuto: tante coccole e la sua adorata pallina. Il secondo boccone l’ha trovato un’ora dopo Coral, la golden retriever di sei anni alla quale Cris ha ceduto il testimone. Ogni sessione di ricerca dura una mezzoretta: fa differenza la temperatura, il vento, il tipo di percorso da coprire, tutti fattori che influiscono sulla concentrazione del cane. Non essere concentrati, per questi formidabili animali, può voler dire rischiare di ingoiare, anziché segnare, un boccone molto invitante ma letale. Coral ha percorso la parte alta della collina fino a un terrazzamento dove si trovano alcune cisterne: lì, accanto a un piccolo tronco, ha individuato e segnalato un boccone simile a quello scovato in precedenza da Cris. Stesse feste, stesse coccole, stessa gioia per la pallina finché si procedeva al prelievo del boccone. È andata avanti così, con turni e pause, fino alle 16 con grosse difficoltà dettate dalla presenza ai piedi dei vigneti di cenere di pellet usata come concime, ma con odori di composti chimici che l’olfatto dei cani associa alle sostanze tossiche. Solo la lettura del percorso attraversato e rilevato dai gps installati sui collari dei due cani permetterà di sapere quanto ampia sia la superficie battuta dai cani cone le cinque persone che li hanno accompagnati. Perché un investimento simile? Perché utilizzare esche avvelenate, anche se si vogliono colpire le volpi e non i cani, è vietato da un’ordinanza del ministero della Salute e rientra nei reati previsti e puniti dagli articoli 544-bis, 544-ter e 838 del Codice penale e perché incrociando molte informazioni (ad esempio aree di caccia e tipologia delle sostanze contenute nei bocconi) ci si augura di arrivare a stringere il cerchio attorno ai responsabili di queste azioni. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Dalli Cani