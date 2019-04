Dorfless in Mercato dei Grani

Per «Soave, città del libro», promossa da SoaveCultura, oggi e domani si potrà visitare la mostra «Berto Barbarani dal Monte Baldo alla Sicilia», nella chiesa di San Rocco fuori le mura: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La mostra, curata dallo storico Ernesto Santi, illustra gli itinerari di Barbarani tra il 1915 e il 1933, descritti nell’Almanacco Veneto de Il Gazzettino, ovvero i suoi viaggi culturali in alcuni luoghi d’Italia: Barbarani fu scopritore arguto di regioni ma anche attento e perspicace rivelatore delle tradizioni e della gente che visitò con curiosità e occhio critico. La mostra accosta gli scritti del giornalista e poeta alle immagini dei luoghi visitati. Domani, invece, concorso poetico «L’amore di Silvia» e letture di composizioni di autori contemporanei. Oggi alle 15 e domani alle 10.30, l’autrice Vittoria Sofia presenterà, in piazza dell’Antenna, il libro «L’autobiografia linguistica nella pratica didattica». Sul palco di piazza Mercato Grani, si succederanno Marcello Veneziani alle 16, Mario Giordano alle 17, Daniele Zovi alle 18 e Piero Dorfles alle 19.

Z.M.