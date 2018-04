Chirurgia laparoscopica Il Fracastoro fa scuola

Si formano all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio i futuri specialisti della chirurgia laparoscopica e mini-invasiva: la Scuola speciale dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) ha infatti inserito l’Unità operativa complessa di chirurgia dell’ospedale dell’Est veronese tra i centri di tirocinio accreditati per il corso avanzato parete addominale erne e laparoceli. Basterebbe questo a candidare il Fracastoro a «palestra» degli specializzandi che da tempo gravitano sull’ospedale dell’Ulss 9 e che ora arrivano da tutta Italia per il tirocinio operativo per la chirurgia laparoscopica e mini-invasiva attivato in sole venti strutture ospedaliere in Italia. L’accreditamento da parte della Scuola speciale Acoi è in linea con l’accreditamento regionale per la formazione e fa rima con l’invito rivolto al primario Amedeo Elio a intervenire al congresso della Società europea di chirurgia delle ernie, European hernia society, a Copenaghen: «Mi è stato chiesto di effettuare un intervento in diretta, e la soddisfazione più grande è stato lo stupore dei colleghi chirurghi nel salutare, l’indomani, il paziente che se ne tornava a casa», spiega il medico. Il «plus competitivo» di questa tecnica di trattamento dei difetti della parete addominale sta in una serie di aspetti: «La chirurgia tradizionale presuppone un taglio da 10-15 centimetri, quella laparoscopica si limita a 4-5 tagli dai 5 millimetri fino al diametro massimo di un centimetro. Oltre a essere minimamente invasiva, questa tecnica abbatte i rischi di recidiva perché dall’interno la visibilità è migliore e su area più ampia, è ideale in caso di recidiva dopo intervento tradizionale, riduce il rischio di infezione, riduce la degenza in ospedale che si limita ad un paio di giorni al massimo e riduce i costi sociali del recupero», spiega il primario Elio. L’intervento in sé è più costoso di quello con tecnica tradizionale ma ad aumentare è anche il turn over dei pazienti (con logica conseguenza dello snellimento delle liste di attesa) anche grazie al fatto che l’intera equipe sia formata su questa tecnica proponibile nelle 24 ore. Sono i numeri a raccontare l’appetibilità della chirurgia laparoscopica e mini invasiva al «Fracastoro», cioè 600 interventi l’anno tra ernie, colicisti (specialità per cui il Piano esiti nazionale riconosce all’ospedale di San Bonifacio il titolo di centro di eccellenza) e neoplasie: due pazienti su dieci, per quanto riguarda l’ottantina di interventi l’anno che vengono effettuati sui difetti della parete addominale, arrivano da fuori provincia. Secondo Elio, però, il segreto al Fracastoro (uno degli ospedali che fu tra i primi in Veneto, vent’anni fa, a scommettere fortemente sulla laparoscopia e le tecniche mini-invasive), è un altro: «La forza vera, la nostra eccellenza, è l’approccio multidisciplinare, il gioco di squadra. Ogni specialista viene chiamato in causa ed ha il suo ruolo e questa che per noi è diventata prassi costituisce anche una importantissima occasione di aggiornamento continuo e condivisione tra di noi». •

Paola Dalli Cani