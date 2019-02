Caduti in Russia, 36 garofani rossi

«La ritirata di Russia fu una via crucis a 40 sotto zero per 700 chilometri, la distanza che intercorre tra Verona e Napoli. Da quella tragedia, oggi possiamo cercare la nostra identità di italiani: il 25 gennaio del 1943 a Nikolajewka accadde qualcosa di unico, che oggi ci porta ad avere un senso di appartenenza e di coesione unico»: parole del generale di Corpo d’armata Giuseppe Nicola Tota, comandante delle forze operative terrestri di supporto a Verona, pronunciate l’altra mattina a Soave dove si è svolto il decimo pellegrinaggio al monumento nazionale dedicato ai caduti di tutte le patrie nella Campagna di Russia (1941–’43), presenti autorità civili e militari, tanti alpini, soldati dell’esercito e delle varie armi, forze dell’ordine, volontari della Protezione civile, crocerossine, rotariani, familiari di reduci e caduti sul fronte del Don, il corpo bandistico di Soave, ma soprattutto tanti studenti delle elementari e delle medie di Soave e dell’istituto tecnico superiore Dal Cero di San Bonifacio e del liceo Guarino Veronese di San Bonifacio. «L’esempio che noi vi diamo oggi», ha detto il generale Tota rivolgendosi agli studenti, «è commisurabile a quello che i soldati italiani dettero a Nikolajewka? Vale la pena oggi batterci per un ideale e impegnarci per una società migliore, come fecero quegli alpini». Una cerimonia partecipata da tanta gente, tanto che l’ex senatore Gastone Savio, promotore dell’evento assieme al consigliere comunale Antonio Dal Prà, ha rilevato che «è stata la platea più numerosa, dopo quella del primo pellegrinaggio di dieci anni fa. Soprattutto è crescente il numero di giovani presenti, con i loro insegnanti, loro guide di vita, giovani che sono parte attiva della cerimonia». Infatti alcuni studenti dell’Itis Dal Cero hanno raccolto e portato alcune testimonianze di reduci durante la tragica ritirata. Studenti delle superiori che hanno sostituito i piccoli alunni delle elementari, nel deporre i 36 garofani rossi sull’Ara Dispersa, a simboleggiare i caduti soavesi in Russia. Il maltempo non ha giocato a favore, ma ciò nonostante una rappresentanza di alunni della primaria ha marciato in parata ed è stata presentata al pubblico una volta giunta all’auditoritum Rocca Sveva della Cantina di Soave, dove si è tenuta la commemorazione ufficiale. Il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, ha letto il saluto inviato dal governatore del Veneto Luca Zaia e ha ringraziato le numerose autorità, tra cui la rappresentante del governo, Giulia Calabrese, dirigente della Prefettura di Verona, Giovanna Caturano, commissario della polizia della Questura di Verona e l’ingegner Gaetano de Nicolò progettista del monumento. «Dieci anni di pellegrinaggi e dieci anni che ci troviamo qui perchè non dobbiamo dimenticare», ha evidenziato Tebaldi col cappello alpino in testa, «l’eroismo dei soldati italiani. È il momento per ritrovarci a dire: mai più! Mai più quell’orrore, al pari delle tragedie delle foibe e delle leggi razziali con la deportazione nei campi di sterminio. Non si deve provare vergogna guardando a quel monumento, perché la fiaccola della democrazia deve essere tenuta accesa. Il generale della divisione Tridentina davanti al sottopasso ferroviario di Nikolajewka disse: “Avanti, Tridentina!”. Il mio augurio oggi è invece: “Avanti, Italia!”». «Oltre a studiare questi fatti storici, cercate di trovare il gusto e il piacere della cosa pubblica, al di là degli schieramenti politici», è stato l’augurio agli studenti del senatore Massimo Ferro. «Abbiamo bisogno di giovani preparati per governare la società». Il vicepresidente del Consiglio regionale Massimo Giorgetti, che non è mai mancato una volta ai dieci pellegrinaggi soavesi, ha ricordato un episodio dei film di Don Camillo e Peppone: nonostante i dissidi politici, alle note della Canzone del Piave, democristiani e comunisti sfilano insieme per le vie di Brescello. «Davanti a questo monumento dobbiamo marciare uniti e ritrovare le comuni radici della nostra identità: basta dipingere gli italiani come un popolo di cialtroni che hanno bisogno del gendarme. Non sono così, sono un popolo capace e generoso, pronti al sacrificio». •

Zeno Martini