Sindrome di Tourette Balli country in piazza

Una delle malattie neurologiche ancora sconosciute che colpiscono soprattutto i bambini in età prescolare, con comportamenti di irrequietezza motoria, di nervosismo più o meno appariscente: è la sindrome di Tourette, caratterizzata da tic semplici o complessi di tipo motorio e sonoro. Frequentemente si riscontrano deficit dell’attenzione, pensieri o comportamenti ossessivo-compulsivi, a volte anche aggressività, ansia e depressione. La sindrome di Tourette prende il nome dal medico che per primo la studiò alla fine del 1800: una malattia organica, non psichica. e colpisce frequentemente i maschi. «Per aiutare questi giovani, per far conoscere questa malattia e per spingere le autorità sanitarie a investire nella ricerca», dice Giancarlo Dalla Tezza, uno dei promotori, «è impegnata da diverso tempo l’associazione Summer Country Night con esibizioni di ballerini country in tutta Italia e con la presenza di alcuni responsabili dell’Associazione italiana Sindrome di Tourette che illustrano le caratteristiche della malattia. Dopo due anni di appuntamenti effettuati a Verona, questi ballerini, provenienti da Trentino, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, quest’anno hanno scelto San Bonifacio. L’importante e divertente spettacolo promozionale-umanitario avrà luogo questa sera in piazza Costituzione».

G.B.