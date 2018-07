Zenari è primo al «torneo A» del gioco scacchi

Ottimi i risultati del Torneo Città di San Bonifacio di scacchi che si è svolto nelle due sale polifunzionali Marianna Castellani e Delfina Borgato, in via Mazzini. Al torneo A, scacchisti di fascia con punteggio Elo superiore a 1800 punti, è stato vinto dal giovane veronese candidato maestro Marco Zenari. Il torneo B, per scacchisti con Elo inferiore ai 1800 punti, è stato vinto dal veneziano 1N (prima nazionale) Umberto Belloni. L’importante gara era alla sua seconda edizione. La conclusione ha visto l’intervento del presidente regionale Comitato scacchi, Tino Testolina, e le premiazioni con il vicesindaco, l’assessore Mario Nogara. La manifestazione scacchistica è nata dalla cooperazione tra il professor Andrea Pompele e il maestro FIDE Valerio Luciani, con patrocinio del Comune e la collaborazione dei circoli veronesi «Dlf Battinelli» e «Asd Valpolicella». Hanno partecipato 54 forti giocatori provenienti da Lombardia, Emilia, Trentino, Veneto e Croazia. L’A.D. Circolo scacchistico di San Bonifacio è un’associazione senza scopo di lucro, iscritta alla Federazione scacchistica italiana, nata il 14 ottobre 2014 per promuovere e divulgare il gioco degli scacchi. Attualmente, il circolo conta 30 soci di cui 17 bambini (tra i 9 e i 12 anni). Nel direttivo vi sono il presidente Andrea Pompele, il segretario Carlo Carli, il vicepresidente Luigi Pasin. La sede è nella biblioteca civica. Scopo principale è coinvolgere i ragazzi mettendo a loro disposizione tutto il materiale scacchistico e l’esperienza di istruttori competenti e preparati. Promuovendo inoltre il gioco nelle scuole superiori veronesi e vicentine. •

G.B.