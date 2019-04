Zavarise Manani, un’idea di rilancio

È una proposta che «parte dal basso», come si dice, ovvero da un gruppo di cittadini, coordinati dall’ex sindaco, e architetto, Pierdomenico Mazza, che non vogliono abbandonare al degrado il vecchio ospedale Zavarise-Manani, anzi, vogliono riconvertirlo. E per questo hanno preparato una proposta che sarà presentata anche ai candidati sindaco, con la speranza che si facciano carico anche loro di questo edificio. L’anno scorso il gruppo si è riunito più volte per approfondire lo studio del problema e raccogliere le esigenze più sentite dalla comunità e soprattutto per riaccendere, sulla incancrenita situazione, un dibattito ormai spento. A luglio è stato anche organizzato un incontro pubblico. I componenti del gruppo sono: Emilio Gandini, Francesco Longhi, Roberto Bertagnin, Anna Giovannoni, Corrado Buscemi, Tiziano Lain, Alessandro Mazzon, Gianni Piubello e Olivo Zampieri. «Il gruppo di lavoro», dice Mazza, «si è posto i seguenti obbiettivi: raccogliere idee e proposte per recuperare l’area del vecchio ospedale, 33.310 metri con 50mila metri cubi di edifici esistenti, che per la sua collocazione nel centro del paese e per il degrado in cui versa, merita la nostra attenzione; vogliamo poi dare all’amministrazione comunale un contributo, proponendo un piano di fattibilità e prendendo in considerazione tutta l’area». Queste le proposte di utilizzo dell’edificio raccolte dal gruppo: spazi per il tempo libero e dedicati alla persona (doposcuola; assistenza mamma-bambino); negozi e mostre artigianali; auditorium; studi medici e professionali; uffici comunali distaccati; distaccamento dell’università per infermieri professionali; alloggi per giovani coppie; alloggi per anziani autosufficienti; alloggi da mettere sul libero mercato; posti macchina sotto il piano campagna; spazi a verde pubblico - parco giochi - musica all’aperto. «Individuate le necessità», riferisce Mazza, «abbiamo predisposto un piano finanziario per verificare la sostenibilità dell’intervento. Dal prospetto si evince che la differenza tra costi e ricavi è di circa 3 milioni di euro, che dovrebbe essere il valore del terreno e il margine di una trattativa eventualmente da proporre alla Regione Veneto». Conclude Mazza: «È assurdo tener ferma un’area come quella per tanti anni, dopo tre amministrazioni: qualche idea poteva uscire in 15 anni per l’ex ospedale. Infatti se non si ha un’idea di cosa si vuol fare di quella zona, non si può andare a trattare con la Regione». L’edificio che dovrebbe «nascere» in questi vecchi muri è composto da due mezze lune che si incastrano, formando un basamento circolare. Al di sotto di esso, un garage per 150 posti macchina; al piano terra, spazi per il tempo libero, negozi e mostre artigiani; al primo piano, auditorium, studi medici, studi professionali, distaccamento Università, uffici; al secondo piano, alloggi per anziani e appartamenti per giovani coppie; al terzo piano appartamenti. «Queste idee», dice Mazza, «le ho illustrate anche al sindaco Gianpaolo Provoli che le ha apprezzate e naturalmente le presenteremo anche alla prossima amministrazione e ai candidati sindaci, nella speranza che qualcuno se ne faccia carico». Dice al proposito il sindaco Provoli: «Finalmente la prossima amministrazione potrà in qualche modo intavolare un dialogo serio e costruttivo con l’Ulss 9 e la Regione per definire un’acquisizione da parte del Comune dell’area. Questa è un’area che è stata sì un lascito alla comunità, ma è vero che dopo ricerche legali approfondite è risultato che per apportare migliorie all’edificio, occorre considerare ancora la proprietà dell’Ulss. Stabilita questa questione ci siamo fermati, perché per una soluzione più ampia, che coinvolgesse anche l’area del vecchio ospedale, siamo in attesa di risposte che si concretizzeranno con la prossima amministrazione. Uno degli interlocutori sarà anche l’Azienda Zero, che andrà a gestire tutte le proprietà immobiliari e probabilmente tutte le gare d’appalto della Sanità veneta, giocando quindi un ruolo fondamentale nella valutazione del terreno. In definitiva», dice Provoli, «l’area del vecchio ospedale è moralmente del Comune di San Bonifacio, legalmente della Regione». Ora il dibattito è aperto a tutti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Bertagnin