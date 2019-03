Troppe spese, tassa rifiuti in aumento

La tassa sui rifiuti (Tari) quest’anno peserà su ogni sanbonifacese leggermente di più: l’aumento della tariffa sarà di 1-2 euro l’anno. Lo ha riferito in Consiglio comunale l’assessore Simona De Luca, spiegando che il lieve aumento è da imputarsi alla lievitazione delle tariffe di smaltimento presso le discariche. Infatti, nel 2018 si sono verificate a livello provinciale delle notevoli difficoltà con il conferimento all’impianto di Torretta, dovendo portare lì rifiuti fino al 30 giugno, su disposizione della Regione Veneto, alla discarica di Sant’Urbano in provincia di Padova, con conseguente lievitazione della tariffa da 125 euro per ogni tonnellata a 230. In riferimento alla gestione del servizio di raccolta, che a San Bonifacio è ormai attivo e consolidato dal febbraio 2015, il cosiddetto sistema di porta a porta spinto ha consentito di raggiungere una percentuale del 76 per cento di differenziata, in linea con l’obiettivo del Piano regionale. Per il raggiungimento e mantenimento di tali livelli si sono naturalmente attivate negli anni diverse politiche anche di sensibilizzazione al tema rifiuti, ha ricordato l’assessore all’Ecologia Marta Temellin, la quale ha sottolineato che, a fronte di un grande lavoro fatto con le scuole, le serate ecologiche organizzate invece hanno visto una scarsa partecipazione. Ha anche assicurato la prosecuzione dei controlli. Il numero delle utenze di questo servizio, ha ricordato De Luca, negli ultimi anni è rimasto praticamente invariato. È interessante il dato relativo all’intercettazione del materiale sulle strade e aree pubbliche, lasciato dai soliti incivili, compreso lo svuotamento dei cestini, in quanto, ha detto l’assessore, «si denota una notevole diminuzione rispetto al 2017, da 15,43 kg ad abitante a 12,88». La frazione residua cosiddetta secco continua il suo leggero e costante aumento. Gli ingombranti sono un dato piuttosto variabile ma il 2018 è stato in linea con gli anni precedenti. In riferimento alla frazione umida, si rileva invece un leggero aumento rispetto al 2017. In lieve aumento il verde e ramaglie, la carta e cartone e il vetro; leggermente incrementata anche la plastica. Sulla base delle stime effettuate, il Piano finanziario riporta per il 2019 una previsione di costi pari a due milioni 31mila 561 più Iva ( totale 2.207.602) che comporta un costo specifico per abitante annuo di 101,73 euro, pari quasi al consuntivo 2018 che è di 101,41 euro. Il Piano finanziario così composto viene quindi ribaltato sulle utenze domestiche e non domestiche. In conclusione, ha detto l’assessore, «il lieve aumento è da imputarsi alla lievitazione delle tariffe di smaltimento presso le discariche: gli utenti potrebbero quindi vedere in alcuni casi leggerissimi aumenti sulla tariffa pari a 1-2 euro annui». Sull’argomento Anna Firolli (5 Stelle) è intervenuta lamentando adeguati interventi sulla pulizia delle strade e chiedendo informazioni sui cestini portamozziconi e sulla presenza di amianto in certi edifici. Ha risposto Adriano Pimazzoni ricordando che «il funzionamento del sistema di raccolta funziona con costi contenuti al massimo». •

Gianni Bertagnin