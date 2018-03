Storia e musica nel segno delle donne

Reading della Compagnia Fuoritempo e la testimonianza di un’anziana concittadina, Maria Pavan. Nell’ambito delle iniziative per promuovere il mondo della donna, nuovo appuntamento oggi alle 15.30 a San Bonifacio, in sala civica Barbarani, organizzato dalla presidente della Commissione comunale pari opportunità, Anna Giovannoni, con la collaborazione della Compagnia Teatro Fuoritempo Spi Cgil. Si tratta di un reading dal titolo Diritti & Rovesci, ovvero La lunga strada delle donne alla conquista dei diritti. All'evento parteciperà anche la concittadina Maria Pavan quale testimone del periodo che ha preceduto il voto delle donne nel ‘46-48, a cui lei ha partecipato. «Con grande lucidità», riferisce Giovannoni, «parlerà della sua vita e delle sue emozioni negli anni della ricostruzione del nostro Paese, alla quale ha contribuito con fatica, sacrifici ma con tanto senso di appartenenza alla patria». Seguirà sabato sera 17 marzo, alle 20.30, sempre in sala civica Barbarani, Il concerto delle dame, musiche di compositrici dal Medio Evo ai giorni nostri, con la compagnia La Tavola Armonica. «Nella storia della musica», dice la presidente della Commissione, Anna Giovannoni, «le compositrici sono presenti, fin dall’epoca medievale, in numero esiguo, ma con personalità di notevole spessore: però ancor oggi ci accorgiamo con una punta di tristezza che nell’opinione comune l’attività della composizione musicale viene ancora percepita come occupazione totalmente (o quasi) riservata all’indole maschile». L’associazione di ricerca ed esecuzione musicale La Tavola Armonica, «con la volontà di dare un proprio contributo al recupero di un cospicuo settore della storia della musica negletto», spiega la stessa associazione, «per motivi culturali ha iniziato a ricercare e durante mesi di studio ha scoperto tesori che vogliamo diffondere, per tentare di recuperarli almeno in parte». Ingresso libero. •

G.B.