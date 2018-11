Sbarca McDonald’s e offre 50 posti di lavoro

Una boccata d’ossigeno, almeno dal punto di vista occupazionale, per San Bonifacio dove entro gennaio del prossimo anno inaugurerà un nuovo McDonald’s. Salgono così a tredici i ristoranti che la catena di fast food ha aperto nel Veronese: gli altri si trovano a Dossobuono, Lugagnano di Sona, Peschiera, Affi, San Pietro di Legnago, due a San Giovanni Lupatoto e cinque in città. In Veneto sono 47, per un totale di circa 1.800 dipendenti. Per questa nuova apertura McDonald’s è alla ricerca di 50 persone che andranno a ricoprire diverse posizioni: dinamismo, predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente sono le caratteristiche richieste ai candidati che, una volta assunti, andranno a ricoprire le posizioni di crew, la figura che si occupa cioè di cucina, servizio al cliente, pulizia della sala e rifornimento, oppure di hostess o steward, specializzati nelle pubbliche relazioni con i clienti, con particolare riguardo per i bambini, organizzando e gestendo feste di compleanno e varie altre attività ricreative. Le candidature vanno presentate entro il 30 novembre sul sito mcdonalds.it, dove si dovrà rispondere ad alcune domande quali la disponibilità oraria, il tipo di mansioni a cui si è interessati, e dove bisognerà inserire anche il proprio curriculum. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test che avrà l’obiettivo di individuare le aree comportamentali di forza. Quelli che supereranno questa prima selezione verranno contattati da McDonald’s e avranno accesso ai colloqui individuali. Le persone saranno assunte con contratti stabili, come ha il 92 per cento dei 20mila dipendenti che conta oggi in Italia McDonald’s. Uno su due ha meno di 29 anni, uno ogni tre è uno studente che lavora nel fast food per arrotondare; il 62 per cento è rappresentato da donne, il 15 per cento da stranieri. Chi lavora nei ristoranti ha poi la possibilità di fare carriera: dei duecento attuali dipendenti dello staff amministrativo, la metà in passato ha lavorato dietro al bancone. •

F.L.