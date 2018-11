«Regionale 11, si lavori anche di notte»

L’onda della protesta dei cittadini per la situazione che si è creata lungo la strada Regionale 11 a causa dei lavori di consolidamento del ponte di Villanova, a San Bonifacio, è arrivata anche in Consiglio comunale. Prima ancora dell’annuncio delle dimissioni dell’assessore Fabio Merlo (di cui abbiamo riferito ieri), ad aprire l’ultima seduta è stata proprio la denuncia del problema da parte dei banchi di minoranza, che ha trovato subito eco in quelli di maggioranza e della giunta. Se ne è fatto portavoce per primo l’avvocato Federico Pasetto (Cittadini per San Bonifacio-Polo sindaco): «Pare sia passato in sordina un problema che sta coinvolgendo il territorio di San Bonifacio e soprattutto tutti coloro che la mattina e durante la giornata, per lavoro o per impegni, sono costretti a transitare sulla Regionale 11, un’arteria che vede ormai da una ventina di giorni il senso unico alternato, cosa che ovviamente aumenta in maniera incredibile l’inquinamento già pesantissimo nel comune di San Bonifacio». «NELLA SERATA di venerdì scorso, ad esempio, verso le 20», ha ricordato Pasetto, «c’era una colonna ininterrotta da quasi il casello di Montebello fino al ponte sull’Alpone: tutte le persone sono costrette quindi a fare il giro della Porcilana, oppure della parte alta di Soave, ma poi sono obbligate comunque a scontrarsi con la colonna in coda sulla rotatoria. La cosa più assurda è che non solo per un intervento del genere, seppure necessario, si dovrebbe lavorare sabato e domenica e la notte, ma ormai sono giorni che c’è una trivella piantata nel ponte inutilizzata, mentre gli automobilisti, gli autisti e i camionisti perdono ore e ore. Se l’intervento è necessario, è bene che venga fatto, ma deve concentrarsi nei giorni strettamente necessari e soprattutto deve avere un inizio e una conclusione in una determinata data, andando avanti ininterrottamente». E ancora: «Mi si dice che il sindaco ha più volte cercato il presidente di Veneto Strade l’onorevole Turri, ma non si hanno risposte. Credo che non sia questo un modo di aver interesse per il proprio territorio nella maniera più assoluta, perché su una questione del genere non si interrompe la viabilità come quello della Regionale 11, per il peso di traffico che supporta tutti i giorni, soprattutto senza un crono-programma». Ha aggiunto il consigliere: «La cosa che credo sia scandalosa è che anche questa mattina (martedì, ndr) nessuno era a lavorare su quel ponte: c’’è la ruspa, c’è la trivella che deve piantare i pali, ma nessuno lavora. Quello che si chiede a gran voce da parte del Comune di San Bonifacio e di tutte le persone interessate ad attraversarne il territorio è che si arrivi a una conclusione il più rapida possibile e che la strada Regionale sia rimessa nella sua perfetta funzionalità: in questa situazione ovviamente non si può proseguire», ha concluso Pasetto, «sia per l’inquinamento della ininterrotta colonna di macchine ferme, sia per il blocco del traffico. Come consiglieri di minoranza chiediamo che il Consiglio comunale “scuota” Veneto Strade perché intervenga a dare una risposta puntuale a un problema che sembra diventare senza una via di soluzione». ALL’INTERVENTO di Pasetto si è associato il sindaco Provoli, che ha confermato la gravità della situazione denunciata, ricordando che il blocco della Regionale provoca intasamenti anche sulla Porcilana e sulle altre strade del territorio. «Anch’io mi sono interessato», ha detto Provoli, “ e non capisco perché un cantiere come questo non lavori giorno e notte, oltre che sabato e domenica.Visto il mandato che ho dal Consiglio comunale, solleciterò Veneto Strade e la Regione Veneto perché si cerci di accelerare il più possibile i lavori e arrivare a una decisa conclusione del cantiere». •

Gianni Bertagnin