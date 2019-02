Parla il «Sindaco della Gramegna» anzi le canta a tutti

Si avvia a conclusione, dopo una settimana di serate tutte all’insegna del successo, la 152a sagra di San Biagio a Prova di San Bonifacio. Come sempre, punto di forza della manifestazione è la cucina, talmente apprezzata che ogni anno alcuni gruppi di buongustai della Valtrompia noleggiano un pullman per andare a Prova per gustare le specialità perché, dicono, sono le migliori del Veneto: un riconoscimento che concorda con quello dei buongustai delle altre province che pure non mancano mai all’appuntamento. Merito della folta equipe di cuochi guidata dal duo Leonello Piccina e Renato Facchin. Successo anche per la serata culturale dedicata all’anoressia, con la toccante testimonianza di Miriam Gini. Scontato il trionfo delle sere dedicate agli gnocchi, ai dolci e alla paella, che ha superato il record dell’anno scorso di quasi 500 piatti. Oggi, gran finale della sagra di San Biagio, con la sfilata al corteo della maschera carnevalesca di Prova, il «Sindaco della Gramegna», alle 14.30. È il «sindaco per un giorno», quello che conclude la sagra e che interpreta le esigenze degli abitanti della frazione con una denuncia in chiave comica dei loro problemi. Il suo atteso discorso, che pronuncia ogni anno davanti al sindaco vero, a conclusione del corteo carnevalesco dal palco eretto nella piazza SanBiagio (in passato faceva la sua concione in piazza Costituzione) è infatti una satira che interpreta lo «sfogo» della gente per ciò che non va e per quello che si vorrebbe. Il corteo del «Sindaco della Gramegna», accompagnato dai suoi «assessori» e da maschere e mascherine che si contendono il titolo della migliore, tutti preceduti dalla New Sambo Big Band e dai gruppi folcloristici, partirà da Corte Lora per concludersi in piazza, davanti alla chiesa, dove alla fine avranno luogo le premiazioni. Alle 21.30, serata di ballo liscio con Selena Valle. I festeggiamenti si concluderanno domani, alle 19, con la «Grande cena delle famiglie, aperta a tutti»; alle 20.30, estrazione premi della lotteria, alle 21, estrazione della tombola. •

G.B.