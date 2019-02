Mc Donald’s, afflusso record ed è caos

Quattordici giorni firmati McDonald’s, quattordici giorni di grandi entusiasmi ma, pure, di grandi polemiche: se quella del fast food di via Crosaron è stata un’apertura col botto, il protrarsi di inconvenienti alla circolazione stradale stanno facendo altrettanto rumore. A metterci una pezza, però, dovrebbe essere a breve McDonald’s Italia: «Non ho i numeri ma stando a quanto mi è stato detto dai responsabili del ristorante l’afflusso registrato è da record nazionale e questa cosa ha preso in contropiede tutti», esordisce Vincenzo Di Carlo, comandante della Polizia locale di San Bonifacio. La conferma arriva dall’ufficio stampa di McDonald’s: «Siamo a conoscenza delle difficoltà viabilistiche e stiamo per questo collaborando con la Polizia locale per trovare la soluzione migliore». Di Carlo aggiunge: «Un’affluenza simile e gli inconvenienti registrati hanno consigliato McDonald’s a predisporre un piano viabilistico alternativo. In questa fase, si stanno facendo rilievi sui flussi per individuare correttivi da proporre al Comune». La notizia la dà il comandante perchè è stato incaricato dal sindaco Giampaolo Provoli ad affrontare la questione del caos che se nei giorni di apertura, il 24 gennaio, è riuscito a bloccare la Regionale 11 anche a distanza di tempo rivela criticità. «Attività sotto i 1500 metri quadrati, via libera dovuto, a maggior ragione coi pareri favorevoli degli enti competenti», si limita a dire Provoli, ovvero Veneto strade e la Provincia. Da tutti e Polizia locale sambonifacese, il progetto è stato licenziato favorevolmente. Peccato però che alla prova dei fatti i problemi ci siano eccome: l’entrata al McDrive consente un incolonnamento limitato a quattro auto e dalla quinta in poi la fila si fa a ridosso della Regionale. Da lì, però, entra anche chi vuole usufruire del parcheggio ed esce chi se ne va: il risultato è che la carreggiata, singola, viene utilizzata come se fosse a due corsie e spesso c’è colonna sia per chi entra al McDrive che per chi vuole parcheggiare. La viabilità, dunque, si paralizza e le code nei giorni dell’effetto novità arrivavano fino a Villanova: normale chiedersi da dove potrebbe passare un’ambulanza o un mezzo di soccorso in caso di necessità, perchè mica tutti possono fare come qualche fuoristrada che, esasperato, sorpassa saltando sul cordolo spartitraffico. Un problema c’è anche all’angolo opposto, quello che guarda al Soave Center, in ingresso a Soave: in tanti preferiscono parcheggiare lì attraversando la strada che in quel punto è a quattro corsie. La visibilità per automobilisti e autisti in quel punto è molto ridotta e lo spartitraffico realizzato dalla stessa McDonald’s per convogliare le auto che escono verso Soave viene per lo più utilizzato come mini isola salvapedoni. «Parcheggi e viabilità sono stati studiati sulle metrature del ristorante (444 metri quadrati a cui aggiungere 950 metri quadrati di superficie scoperta vocata a spazi di manovra e 40 posti auto, ndr) e sulle persone che può accogliere e tutto sarebbe assolutamente ovvio se non ci fosse l’afflusso che invece c’è stato», ribadisce Di Carlo. «Sono stati giorni davvero difficili ma le cose si stanno assestando. Dal canto suo McDonald’s Italia ha velocizzato molto le operazioni al McDrive, in modo da ridurre il tempo di attesa delle auto, è comparso un addetto ai parcheggi ed ora c’è allo studio una soluzione diversa che credo potrebbe diventare concreta nel giro di un paio di settimane». Quest’ultimo, probabilmente, non era stato più tanto valutato dal momento che il ristorante ha un proprio parcheggio: proprio il notevole afflusso, hanno convinto e convincono ancora oggi però più di qualcuno a posteggiare la macchina al centro commerciale. •

Paola Dalli Cani