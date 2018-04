L’Est che produce in più di 100 stand C’è anche la scuola

Preceduta venerdì sera da un concerto degli Istituti superiori, ieri si è svolta la cerimonia inaugurale della mostra «Est veronese produce» che, per il 35° anno precede e poi accompagna la Fiera di San Marco di mercoledì 25. Tra le molte altre manifestazioni in programma, si è tenuta anche la presentazione del programma 2018 di «Vini, Vivi, Bici» che quest’anno prevede cinque uscite anziché tre. La prima biciclettata sarà oggi, alle 9.15, dall’Abbazia di Villanova ad Arcole. Gli espositori della mostra «Est veronese produce» quest’anno superano il centinaio, come l’anno scorso, quando l’afflusso dei visitatori ha toccato la cifra record di 33 mila. La rassegna, come noto, coinvolge non solo il commercio, l’artigianato, l’industria e l’agricoltura del territorio, ma anche il mondo della scuola. Infatti, la novità più significativa dell’edizione di quest’anno è la presenza, per tutti e tre i giorni, cioè ieri, oggi e il 25 aprile, di un grande stand, all’interno della tensostruttura, per focalizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di San Bonifacio e rappresentanti di Confartigianato Upa, APIndustria, Centro Professionale San Gaetano, Informagiovani, Confcommercio, LIVER e altre categorie operanti nel territorio, con consulenze, informazioni e raccolta dati. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Provincia Antonio Pastorello, le autorità civili, militari e religiose locali, la consigliera regionale Giovanna Negro in rappresentanza del presidente Luca Zaia e numerosi sindaci dell’Est veronese. Dice l’assessore Gianni Storari: «Non sempre le aziende che oggi vogliono assumere trovano la persona giusta; pertanto i rappresentanti delle varie categorie imprenditoriali hanno svolto un’indagine, ciascuno nel proprio ambiente, per rilevare le esigenze segnalate dalle aziende. I dati di questa indagine saranno resi noti in Fiera per quantificare il fenomeno. E poiché centro del nostro impegno», sottolinea l’assessore, «è la reimmissione nel mondo del lavoro di quelli che lo hanno perso, a questo stand raccoglieremo in merito tutte le informazioni, poi vedremo con quale agenzia collaborare per avviare un’attività di preparazione, rifinitura, aggiornamento delle competenze di tanti lavoratori, soprattutto di cinquantenni che sanno cosa significa lavoro, ma magari non hanno le competenze giusta per altre tipologie di lavoro». Aggiunge quindi Storari: «Se ne saremo capaci, con la San Gaetano e con qualche agenzia formativa di Verona - già una di esse lavora con il nostro Comune - potremo organizzare corsi di preparazione o specializzazione per lavoratori che vogliono essere riqualificati per essere reinseriti nel mondo del lavoro». Chiunque è interessato può quindi rivolgersi a questo stand del lavoro dove ci sono persone che ascoltano e informano chiunque, con il seguente orario: oggi e mercoledì, fiera di San Marco: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Tra le altre iniziative in programma, oggi spicca per interesse la mostra, aperta dalle ore 9 alle ore 18, dei lavori eseguiti dagli alunni nell’ambito dei progetti «Rifiuti-risorse» e «Orti biologici». •

Gianni Bertagnin