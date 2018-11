Cantiere a Villanova, code nelle feste

Cantiere di Villanova: in colonna fino all’Immacolata. A Natale no, ma tra Capodanno e la Befana sicuramente sì: passa per quattro festività il nuovo programma dei lavori con cui la società «Veneto strade» sta consolidando il ponte sui torrenti Tramigna e Alpone, lungo la strada regionale 11. A stare dalla parte di chi ogni giorno si mette in fila in quel tratto di strada, ad un passo da Porcilana e casello autostradale, non è una buona notizia, «ma non possiamo fare altrimenti, a causa dello stop che ci è stato imposto dal maltempo di fine ottobre e inizio novembre», replica Roberto Turri, presidente di «Veneto strade». «Il senso unico alternato, stando al programma dei tecnici, sarà protratto fino al 7 dicembre quando concluderemo la posa dei micropali e poi dovremo fermarci fino alla fine del mese per consentire la maturazione del calcestruzzo. Sarà poi necessario ripristinare il senso unico alternato per le operazioni di collaudo sia prima che poi per completare le lavorazioni fissando il solettone ai micropali attraverso piastre in acciaio. Quest’ultima operazione», spiega Turri, «durerà al massimo una decina di giorni». Il cantiere sta provvedendo al posizionamento infatti di 20 micropali per «sigillare» il solettone che venne realizzato due anni fa per il consolidamento del ponte dopo la rotta dell’argine destro del Tramigna nel maggio del 2013. Si tratta, ieri come oggi, di un’opera di messa in sicurezza finanziata per 270 mila euro (120 mila col primo intervento e 150 mila oggi) da fondi nazionali per interventi di Protezione civile. «I tecnici mi hanno spiegato che le lavorazioni consentono di fare al massimo due micropali al giorno ed è necessario ogni volta attendere i tempi di maturazione. Lavorare la notte e nei fine settimana, come suggerisce qualcuno, dal punto di vista tecnico non è possibile perché si tratta di lavorazioni di precisione che non si conciliano con il tour de force che sarebbe richiesto ai lavoratori. Non solo», spiega Turri, «il lavoro notturno non risolverebbe il problema o ridurrebbe l’operatività del cantiere perché la mattina dopo non si potrebbe riaprire al traffico. Poi c’è un terzo aspetto, non indifferente, legato ai costi, perché un cantiere con operatività diurna o 7 su 7 comporterebbe un aumento del 30 per cento dei costi. Comprendo bene il disagio», assicura Turri, «ma il maltempo, con la forzata sospensione dei lavori, non l’ha voluto nessuno. Solo in quei giorni, per altro, a quanto ho verificato, la Polizia locale di San Bonifacio ha contattato Veneto strade per avere informazioni sul programma dei lavori. Nessun amministratore sambonifacese, diversamente da come secondo notizie di stampa sarebbe emerso in Consiglio, ha mai chiamato me o gli uffici. I disagi infastidiscono tutti», conclude Turri, «e me ne dispiace, ma i lavori andavano fatti e il senso unico alternato era ed è l’unica possibilità per assicurare la circolazione e lo svolgimento dei lavori». •

Paola Dalli Cani