Artigianato, boxe e giri in bici Riprende la Fiera di San Marco

Oggi per tutta la giornata le vie del centro storico saranno invase dai banchi della centotrentaquatresima Fiera di San Marco, mentre la mostra «Est veronese produce» vivrà l’ultimo e più intenso assalto di visitatori. Tra le numerose iniziative in programma, uno degli appuntamenti più qualificanti, dalle ore 9 alle 18 in piazza Costituzione, è la presentazione di «Progetti politiche giovanili» del Comune. Al Palaferroli, invece, andrà in scena una manifestazione di pugilato con la seconda edizione di «Boxe in fiera». Risulta particolarmente curata quest’anno anche la logistica, dal servizio di sicurezza agli ingressi del paese al servizio parcheggi con navetta gratuita ogni mezz’ora dai parcheggi dislocati in paese: dal Palaferroli a quelli di Villanova, zona piscine, Chiavichetta, Cantina Sociale, scuola Sandri, Silvio Pellico, Motta, Ospedal Vecchio viale Trieste. Alla cerimonia di inaugurazione della mostra «Est veronese produce», inaugurata sabato, ha sorpreso l’intervento di Giovanna Negro, presidente della Commissione regionale banche, che ha fatto appello ai sindaci presenti a restare uniti «per dare una risposta al territorio, perché il problema è più grave di quanto emerge: la nostra terra», ha detto, «rischia di soffrire ancora per il problema banche, soprattutto perché un domani verrà a mancare quella liquidità che permetterà l’acquisizione degli strumenti e anche del materiale: il problema banche è concentrato principalmente da noi», ha concluso Negro. Nell’ambito della Fiera, che quest’anno ha posto al centro dell’interesse il lavoro, si è svolta l’altra mattina al Centro San Giovanni Bosco un’ iniziativa con sessanta alunni di tre classi della scuola media si sono alternati, in gruppi di otto e accompagnati dall’insegnante e da istruttori artigiani, attraverso otto laboratori di lavoro artigianale, allestiti dal centro professionale San Gaetano. I centri riguardano la lavorazione del legno, ferro, marmo, cuoio, informatica, impianti elettrici e altri lavori artigianali tradizionali, lavori che i ragazzi oggi difficilmente hanno occasione di vedere dal vivo. O ragazzi hanno visto dal vivo com’è il lavoro con le mani, che necessita di esperienza, occhio e fantasia creativa. «Non è per orientarli verso questi lavori», ha detto l’assessore Gianni Storari, organizzatore delle iniziative fieristiche, «ma per fargli conoscere che dopo la conclusione degli studi c’è un mondo nel quale essi potranno realizzarsi scegliendo secondo le proprie possibilità e preparazione di base». Nel suo intervento prima del taglio del nastro, il presidente della Provincia Antonio Pastorello ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per accompagnare lo sviluppo dell’economia locale nell’uscire dalla crisi che si protrae da tempo.. VINI, VIVI BICI. In fiera è stato presentato anche il progetto denominato «Vini, vivi, bici», nato per iniziativa della Strada del Vino Arcole doc e l’Associazione AMEntelibera, con l’obiettivo di valorizzare il territorio della denominazione attraverso una mobilità dolce. Il progetto è condiviso e sostenuto con entusiasmo dalle Amministrazioni comunali. Il progetto promuove cinque itinerari turistici e cicloturistici dedicati sia al turismo di prossimità che all’arrivo con escursionisti e turisti impegnati a percorrere i territori di produzione dell’Arcole, degustandone i tipici prodotti enogastronomici e conoscendone le emergenze storiche, paesaggistiche e ambientali. GLI ITINERARI. I cinque itinerari circolari si snodano in un territorio pianeggiante fruibile da tutti coloro che amano la bicicletta. Ogni percorso è dedicato ad un particolare prodotto della terra (asparago, patata, mela, prosciutto, radicchio, mandorlato) e permette di conoscere specificità stagionali, luoghi e aspetti meno noti e di particolare rilievo del territorio. Dopo quello di sabato ad Arcole e Villanova, il calendario prevede: domenica 10 giugno «Pedaliamo liberi» a Lonigo e Santo Stefano di Zimella mentre sabato 28 luglio, si svolgerà «Prosciuttibike» a Pressana. Sabato 18 agosto, si terrà «Aperibike» ad Albaredo d’Adige mentre domenica 9 settembre «Biciclettata di fine estate» a Cologna e Veronella. Per informazioni e adesioni: chiamare Amentelibera al numero di telefono 045 7600128 o al cellulare 345 1780368 – 340 7739525 o si può anche scrivere a info@viaggiamentelibera.it collegandosi al sito www.viaggiamentelibera.it. •

G.B.