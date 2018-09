Anno record per i trapianti L’Aido festeggia il risultato

Il direttore generale del Centro nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa, riferisce che l’anno 2017 è stato un anno record per le donazioni e trapianti di organi: un merito, quindi, di tutti quei gruppi Aido che si sono impegnati l’anno scorso per la promozione del dono volontario e gratuito. «Anche il gruppo sambonifacese», dice Giancarlo Dalla Tezza, che ne è l’anima», gioisce per questa notizia, «certo di aver avuto un piccolo merito per la intensa attività sociale svolta negli anni». Infatti, oltre la normale attività, anche l’anno scorso l’Aido sanbonifacese è stata impegnata per la costruzione dell’Atomium in lattine di alluminio, presentato al G7 internazionale dell’ambiente a Bologna e alla grande manifestazione pubblica in Piazza Costituzione, con due illustri specialisti di trapianti dell’azienda ospedaliera universitaria di Verona. Per quest’anno i dirigenti sambonifacesi sono impegnati totalmente nella 16esimagiornata nazionale di informazione e autofinanziamento, denominata Un Anthurium per l’informazione, istituita nel 2002 per dare una risposta all’esigenza sentita da più parti di una maggiore visibilità di Aido e di una maggiore presenza sui media nazionali. La giornata nazionale Aido rappresenta il momento in cui l’associazione, in tutto il territorio nazionale, con gli stessi strumenti avvicina le persone per sensibilizzare e contribuisce al mantenimento di tutta l’organizzazione. I volontari hanno iniziato la loro missione in occasione della manifestazione, iniziata ieri, Summer Country Night. La giornata più impegnativa sarà pero quella di domani che inizierà al mattino alle 9 in piazza Costituzione, per concludersi alle 21, al cinema teatro Centrale, con un concerto musicale e soprattutto con l’intervento del dottor Momo Rostand ( collaboratore del dottor Boschiero, direttore del Centro Trapianti dell’Ospedale Confortini di Verona) che illustrerà i traguardi raggiunti dalla scienza. Seguirà il sindaco di San Bonifacio Gianpaolo Provoli sulla facilità di iscrizione alla donazione di organi al momento del rilascio, o al rinnovo, della carta d’identità. La serata si concluderà con il concerto dell’orchestra di Giuseppe Scelta &Friends con Luca Modena e Marco Gennari che canterà Adriano Celentano. Egli si definisce non un imitatore ma un clonedi Celentano, avendo iniziato a cantare a cinque anni. Ha collaborato con Gianni Dall’Oglio, Mina e Battisti. Nel 2011 ha partecipato con successo al programma televisivo Italia’s got talent. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. •

Gianni Bertagnin