Al Guarino la prendono con filosofia

La filosofia va di moda, finisce al centro di un corso dedicato al confronto con l’altro e anima pure un «duello» tra due classi quarte del liceo Guarino Veronese di San Bonifacio: tutto grazie all’associazione culturale giovanile Aurora, scuola popolare di filosofia nata nel 2014 con lo scopo di diffondere la conoscenza della filosofia e Ia sua pratica nella vita quotidiana La data da segnare sul calendario è quella di dopodomani, serata in cui (a partire dalle 20.45 nell’aula magna del Guarino) il torneo di dibattito filosofico tra la 4ªH e la 4ªG fa da preludio all’avvio della formazione filosofica intesa come promozione dell’ esercizio del pensiero critico, apertura alla conoscenza come ricerca di senso e pratica nella vita quotidiana. SONO QUESTE, del resto, le finalità che si propone il corso aperto a tutte le persone animate da desiderio di conoscere e sperimentare. Tornando al calendario, giovedì sera gli studenti liceali disserteranno attorno all’ interrogativo «L’uomo è per natura un animale sociale?». Dalla settimana successiva, e per cinque settimane (19 e 26 aprile e 3, 11 e 17 maggio), relatori qualificati compresi docenti universitari affronteranno temi come l’eccedenza dell’altro, democrazia, amicizia, alterità a partire da Derrida, pluralismo e dialogo interreligioso; inconscio, corpo, desiderio e godimento; il mondo senza altri tra neoliberismo, globalizzazione e comunicazione digitale. Il filo conduttore degli incontri, che è il tema del corso, è la attualissima «questione dell’alterità», cioè il confronto con l’altro affrontato da molteplici prospettive, «quella filosofica, interreligiosa, psicanalitica e politica nel mondo contemporaneo in cui le relazioni diventano sempre più globali ma al tempo stesso labili ed evanescenti». La partecipazione è aperta a tutti, serve solo tesserarsi ad Aurora (anche in occasione degli incontri) versando la quota di associazione pari a 5 euro. •

P.D.C.