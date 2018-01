Accuse a Miteni: «Guarda alle perdite e non alla salute delle persone»

Ieri la Regione ha precisato di essere stata la prima ad affrontare il problema Pfas. Lo hanno ribadito il presidente Luca Zaia e l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, commentando la notizia dell’avvio di analisi sugli Pfas in Toscana. «Se il Veneto non fosse intervenuto, creando una task force, investendo tre milioni di euro in apparecchiature di laboratorio e ponendo dei limiti, le altre Regioni non saprebbero da che parte affrontare il problema», hanno detto. Nel frattempo rimane in primo piano la questione dei controlli. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola