Frane, arrivano i fondi dopo 4 anni

Grazie alle economie realizzate in Veneto per gli interventi di messa in sicurezza dopo il maltempo di inizio 2014 a San Giovanni Ilarione potrebbero arrivare i fondi per il ripristino dei siti, interessati dalla frana alla quale danno le spalle alcune abitazioni di via Risorgimento. In via Mazzasetti, invece, insiste un restringimento di carreggiata che conduce in contrada Gambaretti. Dopo aver periodicamente segnalato alla Regione la necessità di completare gli interventi di sistemazione dei danni di quell'evento, il Comune questa volta si è sentito rispondere in maniera positiva. A palazzo Balbi a Venezia, una volta verificata la disponibilità di risorse resesi disponibili grazie alla riduzione di spese effettuate su alcuni interventi, può infatti mettere a disposizione una cifra di 128. 296,52 euro, adeguata a coprire la maggior parte della spesa complessiva stimata per le due frane residue, cioè 55.500 euro per la frana di via Risorgimento ed 84.500 euro per quella di via Mazzasetti. Questa è la proposta che la Regione ha avanzato al dipartimento della Protezione civile come modifica al Piano elaborato proprio per dare esecuzione ad opere per le quali, nella fase iniziale, non erano state individuate risorse. L'indomani il fortunale che colpì anche l’Est veronese tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 San Giovanni Ilarione presentò una lunga lista di danni per un importo di 1.162.500 euro. Furono assegnati fondi per la sistemazione della frana sulla strada di località Mella (153 mila euro), Vignaga-Nanon (180 mila euro), località Tanara (26 mila euro), località Nebiotti (167 mila), località Cereghini (81.500): nel corso degli anni tutti i cantieri sono stati aperti ed i lavori si sono conclusi mentre dall’elenco sono rimaste escluse quattro emergenze, quella per la frana di località Vandini (257 mila euro) e di località Zini (138 mila euro) oltre alle frane di via Risorgimento e località Mazzasetti. Ora, però, per queste ultime due la soluzione appare molto vicina. •

Paola Dalli Cani