Come morì Graziani il generale fucilatore?

Lo scrittore Paolo Malaguti sarà a Caldiero, dopodomani alle 20.45 nella sala civica che si trova al secondo piano del nuovo plesso della scuola elementare Carlo Ederle, in piazza Vittorio Veneto, per presentare il suo nuovo libro: Prima dell’alba. Malaguti ha indagato sulla morte misteriosa di Andrea Graziani, soprannominato «il generale fucilatore», nato a Bardolino nel 1864 e trovato morto il 27 febbraio 1931 sui binari nel tratto Prato-Firenze: la causa della morte non fu mai accertata, anche se le autorità dell'epoca archiviarono il caso come una caduta accidentale dal treno.. Con questo giallo storico, Malaguti, che è stato finalista al Premio Strega nel 2016 con il romanzo La reliquia di Costantinopoli, cerca di fare luce su una delle pagine più oscure della storia italiana del secolo scorso. La serata con l’autore è stata organizzata dalla biblioteca comunale Don Pietro Zenari, in collaborazione con la libreria Bonturi di San Bonifacio e con il patrocinio del Comune. •

