Via libera alla pista ciclopedonale che collega il centro con Caldierino

Con voti unanimi, il Consiglio comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla contestuale variante al Piano degli Interventi, per realizzare il percorso ciclabile e pedonale tra il capoluogo e Caldierino. La Regione Veneto ha stanziato 121.800 euro per cofinanziare l’opera, il 30 per cento del costo, stimato in 420 mila euro. Il resto della spesa è nel bilancio di previsione del 2019. «Siamo uno dei nove Comuni veronesi beneficiari di questo finanziamento regionale», ha detto il vicesindaco Francesco Fasoli, «ottenuto per la bontà della proposta e per il livello della progettazione». Il collegamento ciclopedonale che verrà realizzato nel 2019 affiancherà la regionale 11 Verona – Vicenza, nel tratto da località Stra’ alla zona industriale e artigianale di Caldierino. «L’intervento risponderà anche all’esigenza di garantire un accesso protetto agli utenti, ad esempio studenti, che usufruiscono della fermata dell’autobus all’altezza del quartiere Sant’Antonio», ha aggiunto Fasoli. «Da mesi, il nostro sindaco sta lavorando per ripristinare il progetto della ciclopedonale della Val d’Illasi, al tavolo tecnico dei sindaci», ha svelato Fasoli, «cercando di realizzare il sogno del nostro concittadino Aldo Masconale. Ebbene, il collegamento Stra’ – Caldierino, costituirebbe il primo tratto di questa ciclopista di vallata». «Varie ipotesi sono state fatte negli anni per riuscire a collegare il capoluogo e Caldierino dalle amministrazioni che si sono succedute», ha ricordato il sindaco Marcello Lovato, «come quella di costruire la ciclopedonale in affiancamento di via Spezieria, o di sfruttare il terzo binario (quello morto) della ferrovia, ambedue ipotesi scartate per un motivo o per l’altro. È rimasta in piedi questa strada e abbiamo deciso di percorrerla». «Si era pensato in un primo momento di finanziare l’infrastruttura con i proventi della vendita del vecchio campo sportivo», ha ricordato l’ex vicesindaco ed attuale consigliere comunale di Caldierino, Fabio Franchi, «ma poi non se n’è fatto nulla, perché sono stati esclusi i percorsi sia lungo via Spezieria che lungo il terzo binario». «Finalmente abbiamo trovato la soluzione attesa, per collegare due comunità, quella del capoluogo e quella di Caldierino. Un’opera che può fare solo del bene ai due centri abitati, che così si uniscono ancora di più e ciò non può essere che positivo per entrambe le comunità». •

Z.M.