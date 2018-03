«Note per Lei» apre il mese tutto in rosa

Si intitola «Note per Lei» lo spettacolo teatrale e musicale che sabato alle 20.45 aprirà il ciclo di appuntamenti a Caldiero in occasione della Festa della donna, promossi dall'assessorato alla cultura del Comune e dalla biblioteca civica. Al teatro parrocchiale in corso De Gasperi si esibirà il Gruppo ritmico corale Chorus, diretto dal maestro Carlo Bennati e presieduto da Luca Fiorio, per il pubblico femminile e a ingresso gratuito. Verranno alternati testi e brani cantati che avranno quale tema le donne». Le serate declinate al femminile, proseguiranno mercoledì 7 e mercoledì 21 marzo alle 20,45, nella sala consiliare dell'ex municipio, in piazza Vittorio Veneto. IL COMITATO di gestione della biblioteca Don Pietro Zenari proietterà due pellicole tratte da storie vere di donne forti e coraggiose. Il primo film mercoledì 7 marzo alle 20.45 sarà «Il diritto di contare», con il commento di Roberto Alloro. Invece mercoledì 21 marzo verrà proiettato il film «Suffragette», che narra i primi passi del movimento femminista inglese. L'argomento verrà introdotto da Roberto Brangian. L'ingresso è gratuito.

Z.M.