Le poesie sull’acqua sommergono le strade

Gli abitanti di Caldiero si sono svegliati l’altra mattina, Giornata mondiale dell'Acqua, proclamata dall'Onu, immersi nella poesia. Cartelli con liriche sull'acqua, sono state attaccate infatti in tutto il paese dall'amministrazione comunale, soprattutto dove c'è presenza d'acqua, come fontane, fontanelle e vecchi lavatoi. In questo modo la poesia ha «invaso» il paese dell'acqua termale. La selezione fatta dalla Giunta comunale tra poeti ed autori, da Gianni Rodari a Gabriele D'Annunzio, da San Francesco a Petrarca, da Montale ad Aldo Palazzeschi, è stata letta dai caldieresi in piazza Marcolungo, alle Terme di Giunone e in molti altri luoghi pubblici, come alla fonte storica di piazza Vittorio Veneto, alle fontanelle dei giardini pubblici e in via Lavandari. In tutto sono state distribuite più di una cinquantina di poesie dedicate all’acqua. «Con questa iniziativa», spiegano la consigliere comunale delegata alle politiche educative Elisa Bonamini e l’assessore alla cultura Melania Martinato, che hanno curato direttamente l'iniziativa, «si sono volute ricordare le due giornate mondiali della Poesia e dell’Acqua». «Come l’acqua della pioggia si diffonde e penetra in modo discreto sulla terra quando piove, così abbiamo voluto fare scendere le rime a Caldiero», proseguono Martinato e Bonamini. «Per regalarci un po’ di immaginazione ed emozione». Tra le poesie attaccate in paese, si trovano la celebre «Fontana malata» di Palazzeschi davanti alla vecchia fontanella abbandonata di piazza Vittorio Veneto e a quella di via Riva Fonda, filastrocche di Piumini e di Rodari sono state messe davanti alle scuole. Il poema «Acqua di monte, acqua di fonte» di D’Annunzio e la celebre lauda a «Sorella Acqua» di San Francesco sono in piazza Marcolungo. Per non dimenticare «Chiare fresche et dolci acque», la lirica del Dolce Stil Novo di Petrarca, che si può ritrovare appesa a un lampione. «Con questa iniziativa», assicura il sindaco Marcello Lovato, «vogliamo che Caldiero migliori nello spirito: cosa meglio di una poesia diffusa, può offrire l’occasione per riflettere sull’importanza di un bene così prezioso come l’acqua?». Il sindaco ha anche affermato che Caldiero, città dell’acqua termale, «intende sempre più diventare un paese dove la cultura non resta chiusa nelle stanze degli studiosi, ma diventa un bene di uso quotidiano». Le promotrici, Bonamini e Martinato, hanno proposto sui social di indicare la poesia più suggestiva, tra tutte quelle diffuse. Intanto è scattata sui social anche una sorta di «caccia alla poesia». Un singolare gioco che ci si rimpalla, postando dove si trova l’aforisma di De Saint-Exupéry o la poesia di Montale. Una passeggiata, dunque, alla ricerca della poesia preferita. •

Zeno Martini