Le medie rinnovate risparmiano energia

Ha suonato per la prima volta dall’inizio dell’anno scolastico, alle ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Pasqua, la campanella alle medie Antonio Pisano, in viale Conti Da Prati. In occasione del rientro dalle vacanze pasquali, infatti, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro della rinnovata scuola alla presenza della dirigente scolastica Donatella Mezzari, degli insegnanti, dei ragazzi, del sindaco Marcello Lovato, della consigliera alle Politiche educative Elisa Bonamini e degli altri componenti della Giunta comunale. Le classi delle medie da settembre si erano trasferite nella casa parrocchiale San Giovanni Paolo II di Caldiero, in corso De Gasperi, durante l’apertura del cantiere. Ora gli studenti sono rientrati nella struttura completamente rinnovata, sia esternamente con la realizzazione del cappotto di coibentazione, sia internamente con la posa del riscaldamento a pavimento e l’esecuzione di altre opere accessorie, come le tinteggiature esterne e interne. I lavori, iniziati il 31 agosto scorso e conclusi il 26 marzo, sono stati finanziati con fondi europei erogati dalla Regione Veneto per l’80 per cento del costo dell’intervento e per il restante 20 per cento dal Comune di Caldiero. Da segnalare come il progetto abbia ottenuto uno dei punteggi più alti nelle graduatorie regionali. Ai 370 mila euro di lavori previsti dal primo stralcio del progetto, l’amministrazione attuale ha aggiunto 70 mila euro per l’adeguamento dei servizi igienici e per altri lavori complementari, per complessivi 440 mila euro di spesa. «In estate, durante le vacanze, apporteremo ulteriori migliore alla scuola media, mentre a metà aprile inizieranno i lavori nell’edificio storico della scuola elementare Carlo Ederle, in piazza Vittorio Venero», annuncia il sindaco, «per ulteriori 260 mila euro di interventi. La fine dei lavori alla primaria è prevista per settembre, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico». «Si tratta di un’opera molto importante per il Comune che, nel giro di circa cinque anni, vede completamente rinnovati i fabbricati delle due scuole dell’obbligo di Caldiero», sottolinea Lovato. «Opera significativa quella alla scuola media inoltre, perché garantisce ai nostri ragazzi comfort e ambienti più sani, oltre a permettere un notevole risparmio energetico stimato nell’ordine del 68 per cento rispetto ai costi attuali», descrive il sindaco. «Con l’installazione sul tetto della scuola media di un impianto fotovoltaico da 19,9 chilowatt inoltre, il Comune contribuisce a ridurre la dipendenza da combustibili fossili del proprio fabbisogno energetico, riducendo l’inquinamento», conclude Lovato. •

Zeno Martini