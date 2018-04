Iscrizioni alla mostra di Raffaello

Sono aperte le iscrizioni per prendere parte alla visita guidata alla Città di Bergamo e alla mostra «Raffaello, l’eco del mito», organizzata da amministrazione comunale, Pro loco di Caldiero e biblioteca civica don Pietro Zenari domenica 29 aprile. La partenza del pullman sarà alle 8 in piazza Vittorio Veneto, davanti alla sede della biblioteca civica. Il rientro è previsto attorno alle 20. In mattinata si visiteranno la piazza Vecchia, il palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, piazza Duomo e la basilica di Santa Maria Maggiore. Il costo del biglietto, comprensivo di viaggio, guida turistica per la città e biglietto di ingresso alla mostra, è di 27 euro a persona. Info e adesioni si raccolgono in biblioteca comunale, in piazza Vittorio Veneto (telefono 045.61 52502). •

Z.M