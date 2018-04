«Guido, sempre attivo nella vita di comunità»

La vitalità e la giovialità che caratterizzavano la figura di Guido Bissoli stridono con la notizia della sua scomparsa, diffusasi con dolore a Colognola ai Colli, dove il pensionato ottantacinquenne viveva, nella frazione di Pieve. L’uomo, molto conosciuto in paese, ha perso la vita nel gravissimo incidente frontale avvenuto venerdì in tarda serata a Vago di Lavagno: in via Busolo la sua Bmw si è scontrata con una Fiat Punto. Se la donna di 50 anni alla guida di quest’ultima vettura è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Bissoli è, invece, deceduto sul colpo come hanno constatato i sanitari del 118 giunti sul posto e la Polstrada, al cui vaglio sono ora le cause dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, non è escluso che l’incidente sia stato causato da un improvviso malore accusato dall’anziano. Un testimone che era presente in quel momento, infatti, ha raccontato di aver visto la Bmw di Bissoli invadere la corsia di sinistra fino a schiantarsi frontalmente con la Fiat Punto della cinquantenne. Guido per anni aveva lavorato al Molino Mercanti di San Martino Buon Albergo e, alla guida del suo camioncino, provvedeva alla distribuzione a domicilio di farina, polenta e macinato di ogni tipo. Per questo era conosciuto in diverse zone dell’Est veronese. A Colognola era molto attivo e partecipava alla vita del paese, come ricorda il vicesindaco Giovanna Piubello, che è anche assessore alla Qualità della vita: «Guido presenziava sempre alle gite e agli incontri conviviali, come la castagnata, organizzati periodicamente dal Comune. Era una persona cordiale, simpatica e di compagnia. Sempre pronto a collaborare e a dare una mano», fa sapere il vicesindaco, «partecipava tutti gli anni alla sgranatura dei piselli, in vista della Sagra dei bisi, rendendo il lavoro piacevole a tutti con una battuta, un sorriso e una chiacchiera. La notizia della sua dipartita mi rattrista molto; lo conoscevo personalmente e lo avevo incontrato il giorno di Pasqua in chiesa al santuario di Pieve, dove ci eravamo scambiati gli auguri». Ancora in salute e attivo, in barba all’età piuttosto avanzata, Bissoli continuava a coltivare la sua grande passione per la cucina che lo portava spesso a mettersi ai fornelli cucinando soprattutto risotti, la sua specialità, in varie manifestazioni come incontri promossi da associazioni del territorio, concerti corali e alle feste dei capitelli nelle contrade. Aveva collaborato anche con il mondo delle penne nere, come fa presente Agostino Dal Dosso, compaesano di Bissoli a Pieve e capozona degli alpini della Val d’Illasi: «Persona disponibilissima, Guido era sempre pronto a dare il proprio contributo, cucinando anche per cento o duecento persone, e collaborando con generosità e affabilità, in passato più volte anche con gli alpini». I grandi numeri dei commensali da sfamare non lo spaventavano e la bontà del primo piatto era la stessa dell’ultimo. Questa passione aveva contribuito alla sua popolarità in paese, per il quale si spendeva volentieri e nulla poteva gratificarlo di più di tutte le persone che si complimentavano con lui per le sue capacità gastronomiche. Ultimamente a frenare un po’ il suo entusiasmo e a ridurre le sue collaborazioni, era stata, meno di anno fa, la scomparsa della moglie Anna, con la quale aveva condiviso un lungo tratto di vita insieme. Guido lascia la famiglia del figlio Silvano, le nipoti e un pronipote. •

Monica Rama