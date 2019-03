Foto di paese di notte Quattro premiati al concorso Fidas

Alla Fiera di San Mattia, al palatenda della sagra, sono stati premiati i primi quattro classificati alla seconda edizione del concorso fotografico promosso dalla sezione Fidas Terme di Giunone Caldiero, che aveva per tema Caldiero by night. I partecipanti, non professionisti, che sono stati 16, hanno cercato di cogliere angoli, edifici, paesaggi e personaggi notturni di Caldiero. La giuria ha deciso di premiarne quattro. Il quarto ha colto due persone di due generazioni diverse, mentre giocano a Briscola alla Locanda Sliparo. Le altre tre foto invece sono scorci di Caldiero: il passaggio di un treno che sfreccia dalla stazione ferroviaria di Caldiero, via Vittorio Veneto colta da piazza Matteotti e la fonte da cui sgorga l’acqua termale. Come primo classificato è stato scelto Federico Sandrini, con la foto intitolata Luci di passaggio. Sul secondo gradino del podio è salita Stefania De Taddeo, con lo scatto Scorcio di Caldiero da Piazza Giacomo Matteotti. Terzo classificato è stato Alessio Cracco, con la foto Acqua fonte di vita. C’è stato anche un quarto classificato: è Andrea Ruzzene, con la foto Un momento di spensieratezza e amicizia. Al primo classificato, i donatori della Fidas hanno assegnato un abbonamento stagionale gratuito per le Terme di Giunone. Al secondo sono andati dieci ingressi omaggio sempre per le Terme di Giunone, mentre al terzo è stato donato il Premio Fidas, ossia un decanter da vino. •

Z.M.