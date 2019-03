Cerimonia per i neo elettori I giovani del 2001 in municipio

Nella sala consiliare di piazza Vittorio Veneto, il sindaco Marcello Lovato e l’assessore alle politiche giovanili Melania Martinato hanno consegnato ai neo diciottenni del paese, i nati nel 2001, le tessere elettorali e una copia della Costituzione della Repubblica italiana. La funzionaria dell’ufficio anagrafe e stato civile, Laura Della Preda, ha illustrato ai ragazzi presenti, 25 sui 67, che compiranno o hanno compiuto la maggiore età quest’anno, come si procede al voto ed ha fornito loro le indicazioni pratiche, per presentarsi ai seggi elettorali. Alcuni ragazzi erano accompagnati dai genitori che, apprezzando l’iniziativa, hanno sottolineato l’importanza dell’incontro per le informazioni fornite e soprattutto per l’attenzione rivolta dall’ente locale ai giovani del paese. L’assessore Melania Martinato ha spiegato il senso dell’iniziativa: «Responsabilizzare i neo diciottenni al voto ed essere consapevoli delle proprie scelte. È per questo motivo che abbiamo organizzato, per la prima volta, una cerimonia di consegna dei certificati elettorali nel nostro Comune». «Il diritto di voto è garantito dalla Costituzione e il disimpegno elettorale deve essere considerato come un atteggiamento negativo e contrario al ruolo sociale e civile, che ogni cittadino dovrebbe ricoprire», ha spiegato il sindaco Marcello Lovato. «Attraverso la partecipazione alle elezioni, ogni cittadino, che ha diritto al voto, prende parte alle scelte politiche del Paese ed è, quindi importantissimo per i giovani, essere consapevoli della grande responsabilità che avranno, della consegna della tessera elettorale». «Il voto è un diritto conquistato attraverso lunghe lotte e solo attraverso una riflessione responsabile e profonda, si può comprendere la vera forza di un gesto come quello dell’espressione libera di voto», ha ricordato il sindaco, «Il voto è uno strumento necessario per esprimere la propria dignità». «La democrazia si basa sulla partecipazione e con questa cerimonia abbiamo voluto rendere partecipi e consapevoli del proprio futuro voi giovani caldieresi», ha aggiunto Martinato. Quindi il sindaco ha accennato come la giunta abbia voluto che la cerimonia si svolgesse in modo semplice, ma nel luogo principe della democrazia comunale, alias la sala consiliare e poi ha ricordato che, «se il 15 marzo milioni di giovani hanno manifestato in migliaia di piazze nel mondo, per chiedere un futuro migliore protestando contro i cambiamenti climatici, l’amministrazione di Caldiero intende dare concretamente spazio ai giovani e lavorare per il domani». «Per questo abbiamo attivato una Consulta giovanile ed istituito un assessorato specifico proprio per dare risposte concrete alle istanze dei giovani», ha evidenziato Lovato, «Vogliamo mettere il futuro nelle vostre mani: per questo vi chiediamo di impegnarvi, già da ora, per migliorare Caldiero, partendo da un piccolo impegno nel volontariato». Durante l’incontro infatti, è stato rivolto un appello ai presenti a partecipare in modo attivo alla vita delle associazioni locali e anche a diventare donatori di sangue. •

Zeno Martini