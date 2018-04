Centri estivi e Grest si presentano Aperte le iscrizioni

Si aprono domani le iscrizioni al centro estivo per bambini e ragazzi dai sei ai 14 anni. Nell’occasione alle 17.30, nella sede della biblioteca comunale don Pietro Zenari, in piazza Vittorio Veneto, verrà presentata l’équipe di educatori che dall’11 giugno gestirà le attività del centro estivo, che si svolgerà negli spazi parrochiali. Ci si potrà iscrivere al centro estivo anche sabato 26 maggio, dalle 10 alle 11, sempre in biblioteca. Le settimane del centro estivo, per sollevare i genitori che vanno al lavoro, saranno: dall’11 al 22 giugno, dal 23 luglio al 10 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre. Il grest in calendario dal 25 giugno al 20 luglio sostituirà il centro estivo. L’orario di frequentazione prevede tre fasce: solo mattino dalle 7,30 alle 12,30, mattino con pasto dalle 7.30 alle 14 e l’intera giornata dalle 7,30 alle 16. Le tariffe sono flessibili e cambiano a seconda della formula oraria prescelta e in base al numero dei figli frequentanti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Caldiero e sarà gestita dagli educatori della cooperativa sociale Monteverde Onlus, ente di comprovata esperienza e serietà nel settore. Laura Stizzoli, assessore alle Politiche familiari, presenta il centro estivo come un’attività pensata a integrazione del grest della parrocchia di Caldiero. «È un’ attività», dice, «che si tiene da anni e da sempre apprezzata dalle famiglie. Il centro estivo nasce per dare una risposta ai genitori che hanno l’esigenza di conciliare lavoro e famiglia. Per questo motivo abbiamo cercato di proporre orari flessibili, così come la possibilità di scegliere i periodi di partecipazione». «Un’attenzione particolare è stata rivolta a famiglie con più figli e per chi ha bisogno di usufruire del servizio per un periodo prolungato», avverte Stizzoli. Aggiunge Elisa Bonamini, consigliera delegata alle Politiche scolastiche ed educative: «Al centro estivo si potranno fare i compiti delle vacanze. Infatti, dopo la positiva collaborazione durante il doposcuola attivato in quest’ultimo anno scolastico, la Monteverde Onlus propone un progetto che è focalizzato sui compiti delle vacanze. I ragazzi saranno seguiti da educatori qualificati, che li affiancheranno nella prima parte della giornata per fare i compiti». Info al numero 348.2894261. •

Z.M.