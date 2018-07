Artisti di strada, concerti e banchetti per la Notte bianca

Domani in tutte le piazze di Caldiero si terrà la Notte bianca, arrivata alla quattordicesima edizione. Novità di quest’anno saranno gli artisti di strada: maghi, fantasisti, mangiatori di fuoco e giocolieri si potranno incontrare dalle 18 in corso De Gasperi e in tutte le piazze coinvolte nella festa. Lungo le vie del centro sarà allestito il mercato serale con prodotti tipici e bancarelle, i negozi prolungheranno l’orario di apertura. I gonfiabili per i più piccoli, in piazza Olinto Marcolungo, entreranno un funzione alle 18, gastronomia dalle 19,30. Alle 20,45 si animerà anche il palco in piazza Marcolungo, con gli istruttori di ballo liscio e balli di gruppo del circolo Arci «Le libellule danzanti». Dalle 21,30 salirà sul palco il complesso di Roberto Morselli e Debora. Alle 23,30 anguriata offerta a tutti dalla Pro loco. In serata si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti caldieresi che sono stati promossi alla maturità con 100: riceveranno dall’azienda speciale terme un abbonamento stagionale gratuito per le piscine. La piazza degli Artisti a partire dalle 21.30 sarà riservata agli amanti del tango, con lo spettacolo «Milonga» allestito da Romez Tango e dal Circolo della Danza. In piazza Vittorio Veneto dalle 19 «Aper O’ sti butei» con dj set Bigi, Willy e Simon Zet. Alle 19 aprirà la baita del gruppo alpini di Caldiero. Dalle 20.30, nel giardino della biblioteca comunale, «Letture spaziali» con i volontari della biblioteca e del gruppo Astrofili Valdillasi: quindi si osserveranno Saturno, Giove e la luna con il telescopio. Dalle 22 in piazza Vittorio Veneto concerto di Tributo Clandestino, tribute band di Ligabue. In corso De Gasperi, nel campetto della casa parrocchiale San Giovanni Paolo II, serata latina animata da dj Gianfranco per gli amanti di rumba, bachata e salsa. Tra piazza Matteotti e il bar Storari andrà in scena il «Primitivo soul family», con l’animazione dei dj James Felipe e Federico Bianchi e con distribuzione di gadget e mescita del vecchio Amaro del Capo, liquore cult. Alle 23 apertura notturna delle antiche Terme di Giunone, unica della stagione, con bar in funzione e animazione del Riddle Staff «Break it». Per fare il bagno notturno si paga un biglietto di 5 euro. •

Z.M.