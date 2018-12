Bandito il concorso nazionale per il baby dinosauro Ciro

Ciro, un dinosauro in cerca d’autore: è ai ragazzi delle scuole superiori che l’Ente geopaleontologico di Pietraroja ha chiesto, con un concorso, di inventare il logo che rappresenterà non solo il baby dinosauro italiano scoperto dal veronese Giovanni Todesco ma anche Pietraroja, il sito in cui «Ciro» ha dormito per milioni di anni. È il primo passo avanti dell’Ente che proprio a Verona, in occasione dell’incontro a sorpresa organizzato dal nostro giornale a settembre, aveva debuttato: Gennaro Santamaria, presidente dell’Ente, ed Angelo Torrillo (sindaco di Pietraroja) proprio a Giovanni Todesco, che è di San Giovanni Ilarione, raccontarono della nascita dell’organismo, voluto dal ministero dell’Ambiente e da quello dei Beni culturali, con lo scopo di valorizzare il prezioso fossile di Scipionyx samniticus a partire dal sito beneventano in cui Todesco lo recuperò nel 1980. L’impegno preso con Todesco, cioè a partire presto, si è tradotto qualche giorno fa nel bando nazionale, pubblicato dal ministero dell’istruzione, rivolto praticamente a tutte le scuole d’Italia: due le sezioni, quella riservata alle elementari e alle medie con cui si chiede ai partecipanti di realizzare un cortometraggio, uno spot, un poster, dei depliant piuttosto che un album fotografico o una pittura o scultura dedicati a Ciro e alla sua culla, cioè Pietraroja; l’altra è riservata agli studenti delle superiori e chiede di inventare il logo che in una sola immagine sintetizzerà chi è Ciro e da dove arriva. «Iniziativa bellissima, sono felicissimo», dice Giovanni Todesco apprendendo la notizia, «sono convinto che una cosa così sia un ottimo sistema per valorizzare Ciro e farlo conoscere sempre di più. Sarebbe bellissimo se la Val d’Alpone rispondesse compatta», osserva, «perché anche così si potrebbe iniziare a costruire un gemellaggio tra la valle e il Sannio». Anche di questo, del resto, Todesco, Santamaria e Torrillo parlarono in occasione del loro incontro. TUTTE LE COORDINATE del concorso si trovano sul portale del Miur alla sezione dedicata alle competizioni e concorsi per studenti e la scadenza è il 29 marzo. Questa iniziativa porta avanti, strutturandola e proiettandola sul futuro dell’Ente geopaleontologico, un concorso nazionale che per qualche anno venne bandito dalla onlus Un futuro a Sud: la differenza, ora, è che in cabina di regia c’è un ente ministeriale nato per promuovere la ricerca scientifica e valorizzare i luoghi dove venne ritrovato lo Scipionyx samniticus, il primo dinosauro scoperto in Italia, ma pure la Regione Campania, le università Federico II di Napoli e l’università degli studi del Sannio, la Provincia di Benevento e il Comune di Pietraroja. Nessun timore per la «concorrenza» che a Ciro potrebbe fare lo Saltriovenator zanellai, il più grande e antico dinosauro carnivoro scoperto di recente in Lombardia: lo conferma Cristiano Dal Sasso, che ha scoperto e studiato entrambi, e che se al Saltriovenator dedica lo sfondo, nella sua foto del profilo Facebook continua ad apparire con in mano la lastra contenente Ciro. •

Paola Dalli Cani